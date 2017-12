PrÃ©sidentielle au Liberia : George Weah Ã©lu

Le Liberia amorçait hier sa première alternance démocratique en plus de sept décennies après avoir célébré dans l'euphorie la victoire éclatante de l'ex-star du football et sénateur George Weah au second tour de la présidentielle. Au terme d'un scrutin salué pour son déroulement pacifique, M. Weah, 51 ans, a recueilli 61,5% des suffrages, contre 38,5% à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai, selon des résultats officiels quasi complets annoncés jeudi soir, deux jours après le vote. Le président français Emmanuel Macron a été un des premiers dirigeants étrangers à réagir à la victoire de l'ancien joueur du club parisien du PSG qui doit succéder le 22 janvier à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. "Félicitations à George Weah pour sa brillante élection et à l'ensemble du peuple libérien pour le chemin parcouru vers la paix et la réconciliation. Congrats Mister George", a-t-il écrit vendredi dans un tweet. A Monrovia, les rues ont été envahies de supporters enthousiastes à peine la victoire de George Weah connue. Des centaines de personnes massées aux abords de la Commission électorale nationale (NEC), dans le centre de la capitale, ont laissé éclater leur joie, scandant le nom de leur futur président et exultant comme après une victoire en Coupe du monde. "On a attendu pendant 12 ans. Maintenant, le pouvoir va au peuple", a lâché la vice-présidente de la Ligue de la jeunesse de la Coalition pour le changement démocratique (CDC), la formation de M. Weah, Josephine Davies. George Weah n'a pas tardé à se présenter comme "le président élu de la République du Liberia" sur son compte Twitter.. A la présidentielle de 2005, Weah avait été battu par Mme Sirleaf. Six ans en plus tard, il s'était présenté à la vice-présidence mais son ticket avait été devancé par celui associant la prix Nobel à Joseph Boakai. Le nouveau président doit prêter serment le 22 janvier, marquant ainsi la première transition démocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays anglophone sorti en 2003 d'une longue et cruelle guerre civile. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le chef des observateurs d'Afrique de l'Ouest, l'ancien président du Ghana John Dramani Mahama, ont salué "la tenue pacifique" du second tour qui avait été reporté de sept semaines en raison de contestations des résultats du premier par plusieurs candidats.