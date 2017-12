2e Ã©dition de Hadrat El-Andalous Ã  Tlemcen : ClÃ´ture en apothÃ©ose

Le Grand orchestre de l’École de Tlemcen a clôturé, jeudi soir, en apothéose, au palais de la Culture Abdelkrim-Dali, la seconde édition de Hadrat El-Andalous, en présence d’un public nombreux composé essentiellement de familles. Constitué des président et chefs d’orchestres de 14 associations culturelles de musique andalouse relevant de cette école, cet orchestre a interprété, avec un grand brio, un Raml El-Maya. Admirablement dirigé par Si Ahmed Baghdadli, président de la Société artistique littéraire et de musique de Tlemcen (SLAM), cet orchestre, formé pour la première fois, s’est illustré par des musiques et chants du répertoire andalou. Le «clou» de la soirée a été l’interprétation de chants sans fond musical, que répétait, également, avec les membres de l’orchestre, le public aux sons des youyous. Des hommages particuliers ont été réservés aux membres de cet orchestre par les autorités locales présentes à la soirée, notamment les présidents d’APW et d’APC de Tlemcen et de Mansourah, ainsi que les directeurs de la culture et de la radio locale qui a retransmis en direct toutes les soirées de cette deuxième édition. (APS)