Yennayer, fÃªte nationale

Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, a salué jeudi dernier à Alger la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, consacrant la fête de l'an amazigh, Yennayer, journée chômée et payée dès le 12 janvier 2018, considérant qu'elle contribue à la consolidation de la cohésion nationale.

«Nous saluons cette mesure et nous rendons hommage au Président Abdelaziz Bouteflika pour sa décision annoncée mercredi dernier en Conseil des ministres, à travers laquelle il réaffirme, encore une fois, qu'il est toujours au rendez-vous avec l'Histoire, porteur d'une vision d'avenir au service de la stabilité du pays et de l'unité nationale», a déclaré M. Assad à l'ouverture d'une cérémonie d'émission d'un timbre postal à l'effigie de l'écrivain algérien Mouloud Mammeri. Il a, dans ce sens, considéré l'officialisation de Yennayer comme «un saut qualitatif pour la consolidation de la cohésion de la société algérienne» et «une motivation supplémentaire pour la poursuite des efforts dans le sens de la généralisation graduelle de la langue amazighe à travers l'ensemble du territoire national». Rappelant que cette décision intervient une année après la constitutionnalisation de tamazight comme langue nationale et officielle, il a souligné que «pour la première fois depuis le recouvrement de l'indépendance nationale, Yennayer sera célébrée de manière officielle en Algérie», tout en se félicitant que le HCA soit «un des acteurs impliqués dans les festivités commémoratives de cette journée». Le secrétaire général du HCA a fait savoir, en outre, que les festivités de célébration de Yennayer débuteront le 6 janvier prochain à partir de la vallée du M'Zab (Ghardaïa), se poursuivront à Oran et Annaba les 9 et 11 janvier et s'achèveront à Touggourt (Ouargla) le 19 du même mois. D'autres cérémonies sont également prévues dans d'autres wilayas du pays, a-t-il ajouté. Par ailleurs, M. Assad a indiqué que les efforts se poursuivent toujours en vue d'élaborer le projet de loi organique portant création d'une académie de la langue amazighe, conformément aux orientations données en ce sens par le Président de la République. A ce propos, le premier responsable du HCA a émis le vœu de voir cette future académie «réunir toutes les compétences en relation avec la langue et la culture amazighes».

M. Assad a, par la même occasion, salué la coopération entretenue depuis une année entre son institution et le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, rappelant les différents projets concrétisés dans le sens de la promotion de la langue et de culture amazighes. Il a également rappelé la concertation établie avec le ministère de l'Education nationale à l'effet de généraliser l'enseignement de tamazight à travers le territoire national. «L'Algérie s'est réconciliée avec son identité et son histoire à travers plusieurs étapes, la première étant la décision historique prise en 2002 par le Président Bouteflika consacrant le caractère national de la langue amazighe», a-t-il conclu. (APS)

Partis politiques et organisations nationales

Approbation unanime

La décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer l'an amazigh, Yennayer, fête nationale officielle, a été saluée jeudi dernier par des partis politiques et organisations nationales. Ainsi, le président du Haut conseil de la langue arabe, Salah Belaïd, a considéré que «notre civilisation repose sur le triptyque Islam, Arabité et Amazighité», mettant l'accent sur les efforts de l’Algérie pour préserver les composantes de l'identité en constitutionnalisant la langue amazighe qui «donne à la citoyenneté linguistique toute sa dimension et affirme la complémentarité entre la langue amazighe et la langue arabe». Pour sa part, le professeur de linguistique Abderazzak Dourari, également directeur du Centre national pédagogique et linguistique de l'enseignement de tamazight (CNPLET), a considéré cette décision de «très importante», à travers laquelle l'Etat «consacre les symboles d'unification de son peuple».

Des partis politiques ont également rendu hommage au Président de la République pour sa décision «courageuse» de consacrer Yennayer journée chômée et payée dès le 12 janvier 2018. C'est le cas notamment du Front de libération nationale (FLN) qui, par la voix de son député Said Lakhdari, a salué la décision du Chef de l'Etat qui «a agi dans le sens de renforcer davantage l'unité du peuple algérien», a-t-il souligné. Abondant dans le même sens, Nourdine Ait Hamouda, député indépendant de Tizi Ouzou, a écrit sur sa page Facebook qu'enfin Yennayer prend la place qui lui sied», saluant «cet autre acquis historique du combat identitaire» qui doit être parachevé par «la mise en place de l'académie de la langue amazighe qui assurera sa promotion». Le Front des Forces socialiste (FFS), par la voix de son membre dirigeant, Hassen Ferli, a estimé, quant à lui, que la décision du Chef de l'Etat «est le fruit d'un long combat mené par le FFS depuis toujours en faveur de la promotion de la langue et de la culture amazighes», soulignant que «seule la lutte pacifique paye». Le député du parti Front El Moustakbel, Khaled Thazagharth s'est, de son côté, félicité de cette consécration, qualifiant la décision du Président de la République de «courageuse» et augure d'un «avenir meilleur» pour le pays. Cette décision a été également saluée par le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Ben Abdeslam, qui a émis le vœu de voir la culture et la langue amazighes bénéficier d'autres acquis à l'avenir.

Des ministres ont également réagi à la décision du Chef de l'Etat d'instituer le 12 janvier journée chômée et payée.



PT : « Une grande victoire pour la démocratie et l'unité nationale »



La secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a valorisé, hier à Alger, la décision du Président de la République de consacrer Yennayer journée chômée et payée en tant que "grande victoire pour la démocratie et l'unité nationale", estimant que tamazight a enregistré sous la présidence de Bouteflika "une avancée historique". La décision du Président Bouteflika de consacrer Yennayer, premier jour de l’an amazigh, journée chômée et payée et d'ordonner au gouvernement d'accélérer la préparation du projet de loi organique portant création d'une académie algérienne de la langue amazighe, constitue "une nette et grande victoire pour la démocratie et l'unité nationale" à même de "couper l'herbe sous les pieds des aventuristes", a affirmé Mme Hanoune lors d'une réunion des élus du Parti des Travailleurs. La SG du PT a qualifié de "judicieux le lien que fait le Président entre la prise en charge de toutes les questions relatives à l'amazighité et les bouleversements en cours au plan régional et international et l'impératif de protéger notre pays des menaces qui nous entourent et de plus en plus grandes à travers le monde". Elle a ajouté, dans ce contexte, que le PT "reconnaît, en dépit de ses divergences avec les gouvernements successifs, que tamazight a enregistré sous la présidence du Président Bouteflika une avancée historique, à travers plusieurs pas, à commencer par sa reconnaissance en 2002 en tant que langue nationale jusqu'aux dernières décisions courageuses et progressistes". Le PT "valorise ces décisions, non seulement parce qu'elles répondent à un combat qu'il a mené pendant des décennies mais parce qu'elles cimentent l'unité nationale", a soutenu Mme Hanoune, ajoutant que "la transition démocratique est réalisable à travers la large mobilisation". "Ce progrès historique confirme la nécessité impérieuse de militer pour une Assemblée nationale constitutive dans le cadre d'élections transparentes", a souligné la SG du PT. Fustigeant, au volet économique, la charte relative à l'ouverture du capital des entreprises publiques aux investisseurs privés, Mme Hanoune a estimé que "l'Etat se désengageait, par cette décision, du secteur public". "Le Parti des Travailleurs soutient toutes les décisions préservant la production nationale et l'emploi, mais s'inquiète, aussi, du sort des jeunes dont les revenus proviennent de la vente des produits importés suite à la décision de réduire la liste des importations" a-t-elle ajouté. "Le seul moyen de préserver la production nationale est le monopole, même temporaire, de l'Etat sur le commerce extérieur", a estime Mme Hanoune, appelant, par ailleurs, le gouvernement à "donner des explications" sur les critères retenus pour la régulation du marché de véhicules.



UGTA : « Renforcement de la cohésion

nationale »



Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a salué la décision considérant qu'elle s'inscrit en droite ligne de la «consolidation» et de la «confortation» de l'unité nationale. «Je ne peux que saluer et remercier le Président Bouteflika pour cette décision et pour toutes les autres décisions prises dans l'intérêt de notre pays et de notre peuple», a déclaré à la presse M. Sidi Saïd en marge des travaux de la réunion consacrée au bilan du Secrétariat national de l'UGTA. Il a souligné que la décision du Chef de l'Etat est «éminemment importante», dans la mesure où elle s'inscrit «en droite ligne de la consolidation et de la confortation de l'unité nationale», estimant que par cette décision, le Président de la République vient d'ajouter «une autre cimentation à la cohésion sociale du pays après la réconciliation nationale, qui est aujourd'hui un véritable ciment de la paix». Il a ajouté que cette décision «va non seulement consolider l'unité du peuple algérien, mais elle aura également une dimension internationale, à savoir que l'Algérie se charge elle-même de ses préoccupations et c'est elle qui prend son destin en main». (APS)