Organisation des Ã©lections Ã©lectroniques : Lâ€™Administration sera prÃªte dÃ¨s 2022

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué que l’Administration algérienne sera en mesure d’organiser des élections électroniques à partir des législatives de 2022.

«Nous serons prêts en tant qu’Administration, à organiser des élections électroniques, à partir des législatives de 2022 et avec des compétences algériennes», a déclaré M. Bedoui dans un entretien à la Radio Algérie internationale, soulignant cependant que «la décision de recourir à ces élections (électroniques) appartient aux hautes autorités du pays». Estimant que «2017 a été l’année des élections par excellence à travers les deux importantes échéances qu’ont été les législatives et les locales», M. Bedoui s’est félicité du «respect des échéances constitutionnelles après des perturbations dans le passé qui ont eu des résultats négatifs tant sur le plan national qu’international».

«L’image de l’Algérie a été construite à travers le respect de ces échéances électorales», a-t-il soutenu.

Dans ce cadre, le ministre de l’Intérieur a fait état «d’une révision de l’organisation administrative actuelle dans le cadre d’une proposition qui sera transmise au Gouvernement pour la création de Directions locales des élections», étant donné le caractère permanant de l’opération électorale.

Concernant les critiques relatives au corps électoral, M. Bedoui a précisé que celles-ci «ont baissé cette année grâce au recours à la technologie pour l’assainissement des listes électorales, permettant la suppression de 1.300.000 noms pour cause de décès et d’inscriptions multiples».

S’agissant de l’évaluation des deux échéances électorales organisées en 2017, M. Bedoui a réitéré qu’elles «se sont déroulées dans de bonnes conditions», ajoutant qu’elles ont permis «la concrétisation des nouvelles valeurs constitutionnelles issues de la Constitution amendée, à savoir la démocratie, la liberté d’expression, d’opinion et de la presse ainsi que la consolidation de la place du citoyen et toutes les conditions juridiques réunies à la faveur de la révision du code électoral et le traitement de certaines omissions enregistrées dans le précédent».

Rappelant l’installation de l’ensemble des Assemblées populaires communales et de wilayas (APC/APW), issues des élections locales, le ministre a indiqué qu’»un autre travail nous attend en matière d’accompagnement des nouveaux élus en termes de formation et d’instructions nécessaires pour le développement local et la création de la richesse sur la base des potentialités locales». Par ailleurs, M. Bedoui a salué le travail accompli par la Haute instanc indépendante de surveillance des élections (HIISE), «instance permanente et indépendante avec un pouvoir de proposition, a-t-il dit, faisant état d’une réunion entre le ministère et cette Instance «dans quelques semaines pour une évaluation du travail accompli et l’examen de mesures supplémentaires pour l’amélioration le régime électorale». (APS)



Sécurisation des frontières pour une coordination avec les pays voisins

Le ministre de l’Intérieur a affirmé que la sécurisation des frontières algériennes nécessitait «davantage de coordination» entre les différentes institutions sécuritaires et les pays voisins.

«En cette conjoncture sensible, l’Algérie est confrontée à de risques sécuritaires en rapport avec le terrorisme transfrontalier, qui n’a ni nationalité, ni religion», a déclaré M. Bedoui, précisant que «les efforts de l’Algérie pour la défense et la protection de ses frontières requiert davantage de coordination entre les différentes institutions sécuritaires et les pays voisins».

Le ministre a tenu, dans ce sens, a rendre hommage aux «éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et des différents corps de sécurité pour leurs efforts déployés pour la sécurisation des frontières à la lumières des activités des organisations terroristes dans les pays du Sahel et pays voisins visant à déstabiliser les sociétés et les Etats».

«L’Algérie œuvre à élargir cette coordination à travers les commissions mixtes avec les pays voisins dans le but de développer la bande frontalière et évaluer les programmes de développement décidés, outre les sous-commissions en charge de la coordination sécuritaire et les rencontres périodiques entre responsables des villes frontalières», a soutenu M. Bedoui.

Concernant l’élection pour deux ans de l’Algérie à la tête du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), le ministre a indiqué que «l’expérience de l’Algérie en matière de lutte antiterroriste est un exemple à suivre pour plusieurs pays», ajoutant que «les valeurs de la réconciliation nationale ont été un grand acquis durant la période difficile qu’a vécue l’Etat algérien». (APS)