Mise en Å“uvre des dÃ©cisions du prÃ©sident de la RÃ©publique portant rÃ©organisation administrative dans les hauts plateaux

L’Assemblée populaire nationale a repris ses travaux, jeudi dernier, en séance plénière présidée par le président de cette instance, M. Saïd Bouhadja, et consacrée aux questions orales. Les préoccupations des députés ont été adressées au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Noureddine Bedoui, à la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, et au ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib.

M. Bedoui a affirmé, dans ce cadre, que les décisions du Président de la République, notamment celle relative à la réorganisation administrative dans les Hauts Plateaux, étaient «irréversibles et leur mise en œuvre n'était confrontée à aucune difficulté financière».

En réponse au député Hakim Berri, lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, au sujet de la promotion de la daïra de Barika (Batna) en wilaya déléguée, dans le cadre de la nouvelle organisation administrative, M. Bedoui a soutenu que «les décisions du Président de la République sont irréversibles et leur mise en œuvre ne souffre aucune difficulté financière ou autres entraves», notamment «celle de 2015 relative à la nouvelle organisation administrative des régions du Sud et des Hauts Plateaux».

«Cette décision est l'une des priorité d'un plan national de développement intégré», a-t-il dit, rappelant qu'il s'agit d'une nouvelle organisation administrative au Sud, par la création de 10 wilayas déléguées, puis vers les Hauts Plateaux comme deuxième étape en 2018, pour passer à l'avenir vers «un nouveau découpage, en vertu duquel seront créée des wilayas à part entière parmi les wilayas déléguées». «La décision politique relative à la promotion de certaines daïras des Hauts Plateaux en wilayas déléguées a été prise et les services du ministère qui s'emploient à réunir toutes les conditions pour son exécution en 2018», a tenu à rassurer M. Bedoui, avant de démentir l'existence de «difficultés d'ordre financier entravant la mise en œuvre de ce processus qui sera à la hauteur des aspirations des nombreux citoyens des régions telles que Barika, El-Eulma, Aflou et Boussada». Il a ajouté que le gouvernement s'attelait à réunir toutes les conditions pour faire des wilayas déléguées du Sud, des wilayas «fonctionnelles», à travers le soutien des services de l'État et de leurs prérogatives dans la mise en œuvre des programmes de développement, dans le but, a-t-il dit, de «garantir leur aptitude à répondre aux préoccupations de leurs populations, relancer le développement escompté et rapprocher l'Administration et les pouvoirs publics du citoyen». M. Bedoui a affirmé enfin que toutes les villes réunissant «les conditions d'un développement indépendant» bénéficieront de cette opération, notamment la daïra de Barika qui sera promue en wilaya déléguée.

éducation Nationale

L’ouverture de certaines cantines scolaires retardée à cause des APC



La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a déclaré jeudi que l'ouverture de cantines scolaires au niveau de certains établissements primaires est retardée, en raison de la non-installation des nouvelles Assemblées locales élues, rappelant que la gestion des écoles primaires relève des prérogatives des collectivités locales. Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), Mme Benghabrit a précisé que le retard accusé pour l'ouverture de certaines cantines scolaires cette année est dû à «la non-installation des nouvelles Assemblées locales élues» et aux factures impayées des cantines scolaires de certaines communes, indiquant que «80% des élèves bénéficient de la restauration scolaire dans les écoles primaires». À la question d'un député sur la nécessité de détacher la gestion financière des écoles primaires des APC, la ministre a rappelé que la gestion, la maintenance et l'équipement de ces établissements, ainsi que le transport scolaire et la restauration «ont toujours relevé des prérogatives des collectivités locales, conformément à la législation en vigueur, rappelant que le code communal a été adopté en 2011 par le Parlement». Dans le cas où les ressources sont insuffisantes, «les communes bénéficient d'aides et d'affectations de gestion de la part l'État, tel que stipulé dans la législation en vigueur», a ajouté la première responsable du secteur.

Dans ce cadre, la ministre a fait savoir que le décret exécutif relatif au statut de l'école primaire «n'a apporté aucun changement concernant la gestion financière des écoles primaires», mais a plutôt défini le champ d'action des ministères de l'Intérieur, de l'Éducation nationale et autres secteurs qui interviennent dans le cadre de la solidarité nationale. Selon l'amendement prévu dans le statut, les affectations consacrées par l'État pour la gestion des cantines scolaires sont inscrites dans le budget de gestion du ministère en charge des Collectivités locales, étant la partie en charge juridiquement de la gestion des cantines scolaires à travers les APC.

Le statut stipule également la création d'un conseil de coordination et de concertation composé de membres de la commune, des services de l'éducation de la wilaya et du mouvement associatif qui aura pour principales missions de contribuer à la préparation de la rentrée scolaire et de soumettre des propositions sur les besoins financiers matériels de fonctionnement des écoles, y compris les cantines, dans le cadre de la préparation du budget communal.

Concernant les marchés d'approvisionnement des cantines scolaires, Mme Benghabrit a souligné que cette question est soumise aux dispositions juridiques régissant les marchés publics, soulignant la nécessité de respecter le prix minimum du repas, sachant que le prix du repas est fixé en vertu d'un arrêté commun entre les ministères de l'Intérieur, des Finances et de l'Éducation nationale.



Glissement de terrain au niveau des barrages

Des mesures de prévention mises en place

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a indiqué, jeudi dernier, que les diagnostics établis au niveau des barrages et des oueds au niveau national ont abouti à la mise en place de mesures de prévention, telles la plantation d’arbres au niveau des bassins versants des barrages au cours de cette année, avec le concours de la Direction générale des forêts. D’autres opérations de plantation sont prévues en 2018, tandis qu’un appel d’offres national sera lancé prochainement dans le cadre de cette opération, a-t-il ajouté.

Pour ce qui est de la prévention contre les intempéries des oueds, il s’agira, selon le ministre, d’opérations de curage de boue.

C’est ce qui se pratique également au niveau des barrages, dans le cadre de l’entretien de ces derniers, celui d’El-Ksob, notamment, de la wilaya de M’sila, a-t-il indiqué. «L’opération d’entretien de ce barrage a permis le curage de 2 millions de mètres cubes de boue. Une opération de curage de 5 millions de mètres cubes sera lancée prochainement et s’étalera sur deux années», a-t-il poursuivi, indiquant que des équipements d’alerte précoce contre les intempéries seront implantés pour prévenir contre les éventuelles pertes humaines et matérielles.

Toujours, à propos de M’sila qui a fait l’objet de préoccupations de la part d’un député, il a rappelé que cette wilaya a bénéficié de plusieurs programmes d’irrigation agricole. Ces programmes ont permis l’extension des périmètres irrigués de 20.000 hectares à 40.000 hectares actuellement, et ce avec la mise en service de plusieurs barrages, dont El-Ksob, d’une capacité de 12 millions de mètres cubes, ainsi que d’autres ouvrages de retenues d’eau d’une capacité totale de 02.52 millions mètres cubes. Sans oublier les forages, 3.700 au total, qui sont opérationnels, et ceux qui seront prochainement mis en service. «Nous avons également pensé à généraliser l’utilisation des systèmes économiques d’irrigation économique», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le taux de remplissage des barrages se situe à plus de 51%, fait savoir M. Necib. Un taux bien meilleur que celui de l’année dernière en cette période, selon lui. «D’après les statistiques des 10 dernières années, on a remarqué que le remplissage des barrages s’effectuent à 70% entre le mois de janvier et le mois de mars. On est donc optimiste», souligne-t-il.

S’exprimant au sujet des tarifs de l’eau, M. Necib a rassuré qu’aucune augmentation n’est à l’ordre du jour. Cela dit, la possibilité d’une hausse n’est pas à écarter, précise-t-il. «On ne peut pas dire avec certitude quand une hausse aurait lieu. Mais, ce qu’il faut savoir, si hausse il y a aura, on prendra en considération le pouvoir d’achat et les classes démunies. En fait, ceux qui consommeront plus d’eau, paieront plus», explique-t-il.

Salima Ettouahria

Rupture de la canalisation principale

du barrage de Ghrib

Des équipes de l’ADE sur le terrain



La rupture d’une canalisation, «due vraisemblablement à un glissement de terrain», a provoqué l’arrêt de l’alimentation en eau potable de six communes du centre de la wilaya, à savoir Médéa, Ouzera, Draa-Smar, Oued Harbil et Hannacha, a indiqué l’ADE.

Plusieurs groupes électrogènes, alimentant en énergie électrique des équipements de pompage, situés à l’intérieur de la station du barrage de Ghrib, «ont été sérieusement affectés» par cet incident, l’opération de séchage et de remise en état de fonctionnement de ces équipements prendra entre 48 et 72 heures.

Des équipes d’entretien de l’Algérienne des eaux de Médéa sont mobilisées sur place, en vue d’établir un diagnostic détaillé et de procéder à des réparations au niveau du point de rupture de la canalisation principale. Un dispositif de citernage a été mis en place en vue d’alimenter les foyers touchés par cette perturbation. (APS)