MCA - WAT et USB - JSM Skikda : deux chocs Ã©quilibrÃ©s

La suite des matches des 32es de finale de la coupe d’Algérie, qui se poursuivront aujourd’hui, seront globalement équilibrés, même s’il y aura l’entrée en lice des locataires de la première division.

Il est certain que l’explication, entre le MCA et le WAT, au stade du 5-Juillet (sur demande des dirigeants du MCA), sera des plus intéressantes à suivre. Il faut dire que les Tlémcéniens ne viendront pas à Alger en «victime expiatoire». Ils ont toujours d’ailleurs réussi de très bons résultats contre les Vert et Rouge. De plus, cette empoignade sera officiée par Arab, auquel les Mouloudéens n’ont pas pardonné leur élimination en coupe d’Algérie (demi-finale) contre l’ESS, lors de la précédente édition. Les Algérois craignent vraiment cet arbitre. Au stade du 18-Février de Biskra, l’équipe locale aura face à elle une «vieille connaissance», la JSM Skikda, lorsqu’elle évoluait en Ligue 2. Cette fois-ci, les deux larrons ne vont pas se faire de cadeaux, même si l’avantage du terrain ne sera pas de trop pour les locaux. Toujours est-il, les poulains de Bouzidi, qui vient de succéder au Franco-Portugais Gomes, vont tout faire pour continuer leur aventure, même si leur principal objectif demeure l’accession au palier supérieur. À Sidi Bel-Abbès, la JS Saoura, une équipe qui occupe une très bonne position dans le championnat national, aura à effectuer un périlleux déplacement à Bel-Abbès, même si le SAM (championnat Amateur-groupe Ouest) ne va pas lui poser trop de problèmes. Là, il faut que les gars du sud du pays soient assez méfiants, s’ils ne veulent pas connaître une certaine mésaventure. Au stade du 13-Avril de Saïda, on vivra un face-à-face des plus serrés entre deux pensionnaires du même palier. Il est certain que l’avantage du terrain pour les Saïdis aura son importance, mais les Koubéens ne vont pas l’entendre de cette oreille. C’est une rencontre qui sera parmi les plus belles affiches de ce tour. Au stade El-Moustaqbel de Touggourt, les Harrachis de l’USMH auront fort à faire face à cette équipe du NRB Touggourt qui est positionnée à la deuxième place dans le championnat Amateur groupe Est. C’est une redoutable formation qui avait planté, il y a peu, trois but à la grande équipe du MOConstantine. D’où la prudence que doivent adopter les joueurs «d’Essafra». Certes, le nouveau directoire est en train de régler les problèmes financiers du club mais…

Au stade Zougari-Tahar de Relizane, l’équipe locale, drivée par Lakhdar Adjali, partira avec les faveurs des pronostics, mais attention à cette équipe du NRB Telaghema qui ne s’avoue pas vaincue facilement. Au satde du 20- Août 1955, le CRB, qui va engager le technicien marocain Taoussi (il sera présent) en remplacement du Franco-Serbe Todorov, ne rencontrera pas, normalement, de problèmes pour passer le cap de la formation de l’AGBGhris (Groupe Ouest). Enfin, à l’OPW (Ouartel de M’sila), le NC Magra aura face à lui une équipe de l’USM Khenchela qui joue dans la même division (championnat Amateur-groupe Est). A priori, il s’agit d’un match équilibré, mais, eu égard à son importance, rien ne sera facile pour les deux protagonistes.

Ce sera équilibré aussi dans les autres rencontres, mais les surprises ne sont pas à exclure.

Que le fair-play soit au rendez-vous !

Hamid G.

Programme, aujourd’hui :



À M'sila : NC Magra - USM Khenchela (14h)

À Boumerdès (OPOW) : IB Lakhdaria - GS Belvedere (14h)

À Tébessa : CRB Kaïs - CR Village Moussa (14h)

À Guelma (OPOW) : IRB Belkheir - WRO Mimoune (14h)

À Bel-Abbès : SA Mohammadia - JS Saoura (14h)

À Relizane : RC Relizane - NRB Telaghema (14h)

À Touggourt : NRB Touggourt - USM El-Harrach (14h)

À El-Bayadh : MB El-Bayadh - USM Annaba (14h)

À Aïn Sefra : GC Aïn Sefra - A Bou Saâda (14h)

À Alger (5-Juillet) : MC Alger - WA Tlemcen (16h)

À Saïda : MC Saïda - RC Kouba (14h)

À Illizi (OPOW) : CRS Illizi - ESF Bir El-Ater (14h)

À Biskra : US Biskra - JSM Skikda (14h)

À Alger (20-Août 1955) : CR Belouizdad - AGB Ghris (15h)

À Blida (Brakni): CR Zaouia - E Sour Ghozlane (14h)

A Sétif (8-Mai 1945) : SA Sétif - ASM Oran (15h)



Lundi 1er janvier 2018 :

À Blida (Brakni) : USMM Hadjout - RCB Oued R’hiou (14h)



Mardi 2 janvier 2018 :

À Saïda (OPOW) : MB Hassassna - MB Berrahal (14h).