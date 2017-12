CS Constantine 2 â€“ NA Hussein Dey 1 : Les Sanafir sur deux penalties

Le Chabab de Constantine a arraché son billet qualificatif pour les 16es de finale de la coupe d’Algérie, hier à domicile, en s’imposant, non sans grandes difficultés, face au Nasr Hussein Dey (2-1). C’est en seconde période, que les Constantinois, menés au score, ont fait la différence.

Le public du stade Hamlaoui de Constantine était pratiquement resté sur sa faim durant le premier half de cette confrontation, marquée par de nombreux duels au milieu et l’engagement physique surtout.

Adoptant des schémas tactiques de prudence, pratiquement similaires (4-5-1), avec un bloc médian, les deux teams ne se sont pas procuré beaucoup d’occasions de but. Visiblement mieux organisés sur le terrain, avec un pressing haut et un jeu en bloc, le Nasria, qui a axé ses actions offensives sur le côté gauche, était le premier à se distinguer. Sur un corner, bien botté par Herag, Khiat, seul au second poteau, parvient à surprendre de la tête Rahmani. 14’, le tir de Chouiter est repoussé des deux poings par le portier constantinois.

Les poulains du coach Amrani ont tardé à régir. Manquant d’inspiration, les joueurs du Chabab, qui ont surtout favorisé la solution individuelle, ont eu énormément de difficultés à déstabiliser le bloc défensif adverse. L’unique occasion notable des locaux était à l’actif de Rebih, à la demi-heure de jeu. Sa tête piquée est écartée sur la ligne par Brahimi, alors que le gardien Merbah était battu. En seconde période, les Sanafir ont montré un meilleur visage. Beaucoup plus déterminés, les coéquipiers de Syla ont carrément pris l’initiative du jeu à leur compte. 55’, Belkheiroblige Merbah à se coucher pour capter le cuir. 62’, le heading de Rebih est bien bloqué par le keeper. 70’, Zerrara échoue de très peu face au gardien qui renvoi le cuir en corner. Juste après, la balle d’Abid passe à peine sur la transversale. 79’, l’arbitre de la rencontre, Ghorbal, accorde un premier penalty au Chabab, suite à une faute de main d’un défenseur dans la surface. Belkheir se charge d’exécuter la sentence et remet les deux formations à égalité. 85’, l’arbitre siffle un second penalty pour les locaux, pour la même raison. Zerrara exécute et donne l’avantage aux siens. Malgré leurs efforts, les joueurs du NAHD ne reviendront jamais au score.

