Dans la LUCARNE : on remet Ã§a

Notre football est connu par ces surprises qui viennent tel un «cheveu dans la soupe» sans crier gare. Il faut dire qu’on s’est habitué à cela, puisque cela n’émeut ni étonne personne. On l’accepte presque en «sirotant son café». C’est rentré pour ainsi dire dans les mœurs. Nos clubs, pourtant, ont été autorisés par la FAF et la LFP à augmenter le nombre de leurs joueurs à 27. On avait, quelques années plus tôt, diminué ce nombre de 25 à 22. On a estimé que les clubs ne pouvaient supporter une masse salariale de plus en plus grandissante et qu’ils n’étaient pas à même de l’honorer du fait que tout le monde n’attend que la subvention des pouvoirs publics pour régler ce qui peut l’être. Même avec cela, ils ne pouvaient pas répondre positivement aux «ardoises» de plus en plus «salées» de mois en mois. Ce qui «plombe» sérieusement le développement normal de nos clubs. D’où les conflits qui naissent, çà et là, et dont les retombées sont on ne peut plus grandes sur nos clubs. En dépit de cela, les structures qui gèrent notre football sont en train de sortir leur fameuse mesure, très «ancienne», faut-il le rappeler, et qui reporte des matches aussi bien du championnat national que ceux de la coupe d’Algérie. Cette fois-ci, ces reports coïncident avec le match amical des A’ qui aura lieu contre le Rwanda en Tunisie. Le 10 janvier prochain. Par conséquent, on a pris les devants pour dire que les clubs qui ont trois joueurs et plus en équipe nationale verront leurs matches en coupe d’Algérie des 16es de finale reportés à une date ultérieure. «Les clubs de Ligue 1 de football ayant plus de trois joueurs en équipe nationale A' en vue du match amical face au Rwanda le 10 janvier à Tunis, verront leurs rencontres des 16es de finale de la Coupe d'Algérie, prévues les 12 et 13 janvier, reporter à une date ultérieure, a appris l'APS lundi auprès de la commission de la Coupe d'Algérie.» Il est clair que cette annonce ne fait que compliquer les choses pour le championnat national. Car, il va y avoir des matches amicaux que l’EN jouera en mars, mai et même en juin. Cela va amener le sélectionneur national, Rabah Madjer, à organiser des stages avant ces matches. Ce qui va obliger la LFP, qui gère la compétition nationale, à reporter d’éventuels matches du fait que des clubs auront plusieurs joueurs convoqués en équipe nationale de football. Ceci préfigure déjà la situation qui va avoir lieu durant le printemps, alors que la LFP avait fixé la fin du championnat national à la fin du mois de mai 2018. Il est évident que cela ne va nullement se faire en raison de ces éventuels chamboulements. On se rappelle que lors de la saison précédente, on avait commencé à reporter les matches à partir de la phase retour (13 janvier 2017). Depuis, on ne s’est pas arrêté, puisque notre championnat national «d’élite» s’était achevé, comme on se le rappelle, le 14 juin de l’année 2017. Si l’on adopte cette politique de report des rencontres, on risque cette fois-ci aussi de vivre la même chose durant le présent exercice. Dans ce cas, pourquoi porte-t-on alors le nombre de joueurs à 27 ? C’est un peu l’occasion de donner plus de chance aux remplaçants de jouer. Si on reporte un match parce que trois joueurs manquent à l’appel, on ne va pas s’en sortir. Et c’est notre championnat qui en pâtira. C’est une certitude.

Hamid Gharbi