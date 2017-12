Djelfa et Ã  Mâ€™sila : 13 morts et 28 blessÃ©s dans deux collisions

L'autoroute est le réseau routier privilégié des Algériens pour partir en vacances et arriver plus rapidement à destination. Même s'il est le plus sûr, il faut rester tout de même vigilant, notamment en cette période à hauts risques. Pluie, brouillard, neige... le trajet en voiture ne s'improvise pas en cette saison de l’hiver. Mercredi dernier, dix personnes (7 hommes, 2 femmes et un enfant de 4 ans) ont été tuées dans une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion à remorque à Djelfa, a-t-on appris des services de la Protection civile.

L’accident a également causé des blessures à 27 autres personnes (âgées entre 2 ans et 65 ans), qui ont été admises au niveau de la polyclinique d’Aïn Chouhada, de l’établissement hospitalier d’El-Idrissia.

Un autre accident de la circulation, survenu jeudi en fin d’après-midi à la sortie nord de la ville de Boussaâda (M’sila), a coûté la vie à trois autres personnes, indiquent les services de la Protection civile.

L’accident s’est produit sur un axe routier de la route nationale (RN) no 46 reliant les communes de Boussaâda et d’El-Hamel, suite à une collision entre un camion semi-remorque et un véhicule de tourisme, a précisé la même source, détaillant qu’une des trois victimes a péri sur place, alors que les deux autres ont succombé à leurs blessures, dès leur admission à l’hôpital Rezgo-Bachir de Boussaâda.

Une quatrième personne blessée a été évacuée par les éléments de la Protection civile vers le même établissement de santé, a-t-on ajouté.

Deux enquêtes ont été ouvertes. Mais une chose est certaine, tous ces accidents de la circulation sont dus au non-respect du code de la route, ainsi qu'au manque de vigilance et à la fatigue. Pourtant, il est tout à fait facile de prendre quelques habitudes simples pour assurer notre sécurité, celle des autres et éviter un drame !

R. S.