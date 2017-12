SÃ©tif : Espoir et sÃ©rÃ©nitÃ©

Comme partout à travers le territoire national, la nouvelle année 2018, si elle constitue un moment opportun pour mesurer les avancées relevées au titre de la dynamique du développement dans la wilaya de Sétif et relever aussi d’autres éléments certainement moins heureux qui ont marqué le quotidien des Sétifiens durant l’année 2017, n’est pas sans susciter beaucoup d’espoir et de sérénité au sein de toutes ces populations, aspirant toujours à un mieux-être, à la sécurité et à la stabilité consolidées.

C’est ce dernier sentiment et ce même espoir qui prévaut le plus au fond de chaque citoyen et marque le plus l’arrivée de cette nouvelle année, que chacun fête à sa façon chaleureusement même dans la joie qui s’impose ou ne fête pas, argumentant cela par un événement qui relève d’un autre monde. Dans ce décors marqué par de grandes réalisations qui ont marqué l’année 2017 dans cette vaste wilaya du pays ou cet acte de vandalisme perpétré sur la statue d’Aïn El-Fouara qui n’a pas été sans se traduire par un profond sentiment de consternation chez toutes celles et ceux qui ne comprennent pas que certaines gens aussi «débiles» soient-elle s’en prennent à une œuvre d’art qui est là depuis 119 ans et que tout simplement Sétif a adopté le mouvement enregistré chez les pâtissiers, les marchands de jouets, les bouchers, ainsi que certains complexes hôteliers, grandes surfaces et certaines associations et agences de voyages est révélateur de l’intérêt de nombreuses familles qui veulent accueillir cette nouvelle année sous les meilleurs auspices. Dans une agence de voyagess où nous nous imprégnons de cette ambiance, Abdelhamid, un père de famille visiblement heureux de trouver une formule à sa convenance, ne cache pas sa joie de joindre l’utile à l’agréable : «Nos enfants sont en vacances, et nous voulons en effet mettre à profit cette période qui coïncide avec la nouvelle année, pour leur faire plaisir, mais aussi passer cet agréable moment en famille. C’est pour cela que nous avons opté pour un séjour pas très cher en Tunisie qui nous offre également un bon programme pour fêter cette nouvelle année, voilà, c’est tout simple, alors bonne année.»

Non loin de là, dans de nouveaux hôtels classés, un programme est également mis en place et proposé aux familles à des prix qui vous donneront certainement à réfléchir, mais que la menu proposé dans une ambiance des grandes soirées fera finalement plier bien des adeptes du faste. Dans ce contexte précisément «arteam events», une dynamique association de jeunes qui est parvenue à s’imposer très vite sur la scène culturelle sera à l’hôtel Novotel, pour y animer toute cette soirée avec une option DJ qui proposera, à cette occasion, de la bonne musique du monde, nous dit un de ses responsables.

Mais comme chacun veut célébrer l’événement à sa façon, certains se préfèrent réunis autour d’une bonne «chakhchoukha», et n’en sont pas moins heureux, disent-ils : «C’est une manière de valoriser nos traditions et de fêter avec tous les membres de la famille cette nouvelle année. Nous prions Dieu de guider nos pas vers d’autres conquêtes, et toujours plus de stabilité et de tranquillité pour notre pays.»

Jouets éducatifs pour les enfants, tartes de différentes formes et de différents poids, des bûches notamment viendront agrémenter cette soirée pour les moins nantis, au moment où d’autres vous répondent froidement dans cette diversité : «Nous avons déjà fêté notre jour de l’an.»

