FÃªte de fin dâ€™annÃ©e : RuÃ©e vers la Tunisie et le sud du pays

L’année 2017 tire à sa fin… 2018 frappe à nos portes... et les Algériens s’apprêtent à fêter, ce rendez-vous annuel qui coïncide avec les vacances scolaires d’hiver, chacun selon ses moyens.

Il est bien révolu le temps des polémiques, des interdits et des «la yadjouz», pour ce qui est de fêter ou pas fêter le réveillon de fin d’année. Bien lointaine, cette période où l’on achetait discrètement la bûche de fin d’année en la «camouflant» dans un sachet pour la dissimuler aux regards curieux des voisins. Depuis quelques années, les Algériens puisent dans leur tirelire pour accueillir le nouvel an festivement ici en Algérie et aussi à l’étranger. Ils sont par exemple près de 100.000 Algériens qui s’apprêtent à quitter le pays en destination de la Tunisie pour le réveillon. La Turquie, Dubaï et le sud du pays affichent presque complet, selon les agences de voyages. Pour les mieux nantis, c’est l’Occident qui attire et fascine. M. Kortbi, propriétaire d’une agence de voyages à Alger-Centre, propose à ses clients, un séjour de quatre nuitées et 5 jours dans la ville de Tabarka en Tunisie, pour le prix de 25.900 DA. Il affirme que «toutes les places ont été réservées». Notre interlocuteur précise que «le pack moyen par personne pour s’offrir un voyage réveillon en Tunisie avoisine les 30.000 DA». Par ailleurs, certaines escapades se révèlent bien plus coûteuses. En effet, pour une moyenne de 90.000 DA, l’agence propose à ses clients de partir à la découverte d’Istanbul, Marrakech, Paris ou même Barcelone. Cela dit, ce tarif n’inclut pas le prix du billet d’avion. Malgré les destinations proposées, la Tunisie reste l’endroit incontournable, bien évidemment, à cause des prix affichés.



L’étranger attire, le Sud fascine



Toutefois, célébrer le jour de l’an en plein désert doré, à la belle étoile, cela fait aussi rêver beaucoup d’Algériens, notamment les jeunes et les couples fraîchement mariés. Et, aujourd’hui, de nombreuses agences de voyages proposent des formules de séjour pour profiter de ce cadre magnifique et de cette atmosphère accueillante et chaleureuse. Néanmoins, les prix ne sont pas encore abordables pour toutes les bourses.

L’étranger fascine, mais le Sud continue à subjuguer. Et Taghit, Timimoune, Tamanrasset et Ghardaïa font de la résistance face à ces destinations internationales qui viennent leur voler des voyageurs. «Le Sud, avec ses paysages et ses sites magnifiques, attire les Algériens, notamment les jeunes. En cette période de fin d’année, nous mettons en place des voyages organisés destinés aux groupes d’étudiants qui veulent découvrir le Sud», nous dit Nadia, gérante d’une agence de voyages. Des associations se mettent aussi de la partie en planifiant des voyages collectifs et des circuits réveillon dans les dunes de Djanet et de Timimoune. Les tarifs restent toutefois très élevés. À titre d’illustration, le tarif de six nuitées à Djanet est de 55.000 DA pour un client, contre 38. 000 DA pour la même période en Tunisie. La différence est de taille, ce qui explique la ruée des Algériens vers la Tunisie qui offre de meilleurs prix et prestations de services. Alger et ses environs offrent également plusieurs alternatives, plus économiques et plus «musicales». Plusieurs chanteurs et groupes de musique animeront des soirées dans plusieurs restaurants de la capitale. Bals masqués, défilés de mode, annonces et spots publicitaires sont les meilleurs appâts utilisés. Les hôtels, les restaurants et les discothèques se préparent des jours à l’avance, pour peaufiner un programme où la fiesta va durer jusqu’au bout de la nuit.

Certains hôtels se sont même fait une réputation particulière, grâce à leurs réveillons légendaires où les Chebs du raï et les DJ font danser des foules entières, ivres de plaisir. Dîners de gala, animation musicale, orchestres et spectacles d’humoristes, tout a été prévu pour offrir à leurs clients un réveillon inoubliable. Seul hic, il faudra dépenser beaucoup d’argent pour espérer assister à ces soirées magiques. Inutile de dire qu’à cause de ces prix d’accès, le réveillon devient tout simplement un projet qui nécessite un certain sacrifice. «Il faut faire attention, pour ne pas être dans le rouge et éviter de pleurer après les fêtes», nous dit Rabah, qui s’apprête a s’envoler vers Hammamet. La hausse des prix enregistrée en cette fin d’année rend Ahmed amer et âpre : «J’ai un budget assez serré pour encore faire des dépenses inutiles. Je n’ai pas envie de me réveiller en 2018 avec des dettes.

Le réveil risque d’être trop dur.» Entre austérité, dégradation du pouvoir d’achat et flambée des devises sur le marché parallèle, le programme de la célébration du réveillon de fin d’année est organisé sous la loupe. Chacun le prépare comme il peut. Les uns, aux moyens réduits, vont se contenter de célébrer le Nouvel An chez-eux, entre famille avec un dîner spécial et une bûche pour le régal des chérubins.

Farida Larbi