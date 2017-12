Pour un montant global de 249,4 millions de DA : 12 titres miniers attribuÃ©s dans plusieurs wilayas

L’Agence nationale des activités minières (Anam) a attribué hier douze sites miniers pour exploration sur un total de 18 sites mis en adjudication, pour un montant global de 249,4 millions de DA. Ces titres ont été octroyés, à l’issue de la 47e session d’adjudication de la petite et moyenne mine, dont l’appel d’offres national et international avait été lancé en novembre dernier. Il a ainsi été procédé à l’ouverture de 33 plis dont cinq ont été rejetés pour non-respect des exigences requises dans le cadre des opérations d’ouverture des plis (non-conformité de statut, de chèque ou de documents). Sur les 18 sites proposés (calcaire, argile, gypse, tuf), six n’ont reçu aucune offre, alors que les soumissionnaires ont été particulièrement intéressés par les mines de calcaire et de tuf dont certaines ont, d’ailleurs, attiré plusieurs investisseurs. Ainsi, les 12 titres attribués concernent 7 sites de calcaire dans les wilayas, respectivement, d’Adrar (4 sites), Illizi (1), Laghouat (1), Mila (1), trois (3) sites d’argile dans les wilayas de Batna (1 site), Chlef (1) et El-Bayadh (1), ainsi qu’un (1) site de gypse dans la wilaya de Batna et un (1) autre site de tuf dans la wilaya d’El-Oued.

L’offre financière la plus importante a atteint 110 millions DA pour un gisement de calcaire à Mila, alors que l’offre la plus faible a été d’un montant de 3,25 million DA pour un gisement de calcaire à Adrar. Cet appel d’offres a porté sur dix (10) sites de calcaire destinés à la production de granulats et de sable concassé, six (6) sites d’argile et un (1) site de tuf pour les travaux publics, et un (1) autre site de gypse pour la production de plâtre. Ces sites, répartis à travers 11 wilayas, s’étalent sur des superficies allant de 5 à 90 hectares. Il s’agit des wilayas d’Adrar (5 sites), Batna (2), Laghouat (2), Chlef (1), El- Bayadh (1), Khenchela (1), Illizi (1), Mila (1), Skikda(1), Tlemcen (1) et El-Oued (1). Quant aux six (6) autres sites n’ayant pas reçu d’offres, à savoir trois (3) sites de calcaire (Adrar, Skikda et Tlemcen) et trois (3) autres d’argile (Khenchela, Adrar et Laghouat), a indiqué à la presse, le président du comité de direction de l’Anam, Ahmed Razibaouene.

Cette adjudication constitue la seconde et dernière opération effectuée au titre de l’exercice 2017, sachant que la première avait été effectuée en mai dernier ayant permis d’attribuer dix-huit (18) sites miniers pour exploration (sur un total de 22 sites mis en adjudication) pour un montant de 263,5 millions de DA. Au titre de l’année 2017, l’Anam a ainsi attribué un total de 30 sites miniers pour un montant global de 513 millions de DA, contre 58 sites miniers (quatre adjudications) pour un montant global de 2 milliards DA en 2016. Pour l’exercice 2018, il est prévu, selon M. Razibaouene, de mettre en adjudication des sites situés dans le Grand sud du pays et concernent des substances minérales nouvelles telles que les métaux précieux, les argiles nobles et le talque, jusque-là importés par l’Algérie. Pour rappel, l’Algérie possède des ressources minières importantes, mais insuffisamment exploitées, dont le phosphate, le fer, le plomb, le zinc, l’or, la baryte, l’argile bentonite et les pierres ornementales. (APS)