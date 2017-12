MalgrÃ© un ralentissement des projets publics : Le marchÃ© du leasing estimÃ© Ã  50 milliards

Le marché algérien de leasing devrait atteindre quelque 50 milliards (mds) de DA en 2017 contre 40 mds DA en 2016, soit une progression annuelle de 25%, a indiqué hier un intervenant dans ce marché. «On tablait initialement sur un marché de 60 mds de DA en 2017. Mais nous en sommes à 39 mds de DA à fin septembre, et nous devront clôturer l’année avec 50 mds de DA au maximum», a précisé M. Nafa Abrous, président du directoire de MLA (Maghreb Leasing Algérie), un établissement financier privé spécialise dans le leasing, présent en Algérie depuis 2006. Le responsable s’exprimait, lors d’un atelier technique consacré au leasing, organisé par l’ABEF (Association des banques et des établissements financiers), dans le cadre des ateliers Expofinances 2017, à l’occasion de la Foire de la production Algérienne (FPA). En 2015, le marché du leasing, couvert par treize intervenant, dont six sociétés spécialisées et sep banques, était estimé à 45 mds DA, avant de reculer à 40 mds de DA en 2016. «Le recul enregistré en 2016 est du au ralentissement de certains projets publics d’investissement et le manque de la disponibilité des équipements en raison de la baisse de la commande publique», a expliqué M. Abrous. En outre, le manque de communication et la culture enracinée chez la majorité des opérateurs algériens en ce qui concerne la réticence face à la location des biens de production, préférant détenir directement la propriété de ces biens, sont les autres facteurs responsables de ce recul, a-t-il souligné. Pour MLA, qui détient plus du tiers du marché du leasing en Algérie, elle avait quand même réussi à enregistré une progression de 23% de son chiffre d’affaires en 2016. «C’est parce que nous avons un portefeuille très diversifié. Nous finançons surtout l’outil de production, les sociétés de réalisation alors que les véhicules ne représentent que 9% de notre portefeuille», a-t-il encore expliqué. À fin septembre 2017, la société qui a ouvert huit nouvelles agences en 2017, portant son réseau à 12 agences, a réalisé un marché de 12 mds de DA, selon son président. Le responsable a fait état d’un «gros engouement» des sociétés de leasing pour accompagner la production nationale, surtout que l’État est plus que jamais déterminé à protéger et encourager cette production pour réduire les importations. Il a mis l’accent par ailleurs sur le marché automobile d’occasion qui «représente une piste prometteuse pour les sociétés de leasing, dès lors qu’il sera encadré par les concessionnaires de la place». Il a invité les intervenants sur le marché à recourir à des montages syndiqués, pour accroître les capacités de financements par ce mécanisme. Pour 2018, il a rappelait que MLA s’apprêtait à lancer son 3e emprunt obligataire qui portera sur 4 milliards de DA, dont la moitié sera destinée au grand public. (APS)