Travaux de lâ€™usine de vÃ©hicules Peugeot Ã  Oran : Mise en place dâ€™un comitÃ© de pilotage

Un comité de pilotage central et local a été mis en place pour le lancement des travaux de l’usine de véhicules «Peugeot» à Oran, a-t-on appris hier du directeur de l’industrie et des mines de la wilaya. Tous les services, dont ceux des Domaines, du Cadastre, de l’industrie et des mines, et de la direction générale des investissements, sont représentés dans ce comité de pilotage, pour l’accompagnement de ce projet industriel d’importance jusqu’à sa concrétisation, a indiqué Abderahmane Khaldoun. Une réunion du comité de pilotage est prévue dans les prochains jours, pour la préparation du site, sur lequel sera édifié l’usine Peugeot, a ajouté le même responsable, assurant qu’une assiette de 120 hectares a été dégagée à El-Hamoul, une localité au sud de la commune d’El-Kerma relevant de la daïra d’Es-Sénia (Oran).

Un site idéal qui présente toutes les commodités et servitudes, outre sa proximité des principales voies de communication, à savoir l’aéroport international Ahmed-Ben-Bella, l’autoroute Est-Ouest et la ligne de chemin de fer reliant Oued Tlélat (Oran) à Sidi Bel-Abbès et à Tlemcen, a-t-il souligné.

Il s’agit d’un projet de portée stratégique et économique pour le développement de l’industrie automobile visant à développer une intégration technique de façon graduelle (42% au moins après 5 années), suivant un cahier des charges précis, avec, à la clef, le développement de la sous-traitance locale, nationale et en partenariat avec des équipementiers qui travaillent avec ce constructeur automobile, a fait observer le même responsable, rappelant que les nouvelles dispositions du ministère de l’Industrie et des Mines portent sur la limitation des importations.

Au sujet de la formation dédiée aux métiers de l’automobile, le directeur de l’industrie et des mines a salué l’implication du Fonds national de l’apprentissage et la formation continue (FNAC) dans ce créneau, rappelant la signature de 4 conventions de la filière automobile, dont deux avec l’Institut supérieur de formation d’Es-Sénia (centre d’excellence) et le centre de formation professionnelle et d’apprentissage d’Oued Tlélat.

Le pacte des actionnaires de la future usine de montage Peugeot, d’un investissement de 120 millions d’euros, est réparti entre Peugeot (49%), Production de matériel et outillage (PMO) de Constantine (20%), Condor (15,5%) et un opérateur pharmaceutique (15,5%), selon la même source. (APS)