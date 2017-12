AlgÃ©rie-Qatar : Promouvoir la coopÃ©ration Ã©nergÃ©tique

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu hier à Alger l’ambassadeur du Qatar, Ibrahim Ben Abdelaziz Essahlaoui, avec qui il a évoqué les relations de coopération entre les deux pays, a indiqué hier un communiqué du ministère de l’Energie. Les deux parties ont abordé les relations de coopération entre les deux pays et «ont relevé avec satisfaction la qualité et l’excellence de celles-ci et la détermination commune de les développer davantage», note le communiqué. A cette occasion, M. Essahlaoui a remis à M. Guitouni une lettre du ministre qatari de l’Energie et de l’Industrie, Mohamed Ben Salah Essada, l’invitant à effectuer une visite de travail au Qatar. Cette visite, indique la même source, permettra de renforcer la coopération entre les deux pays dans les différents domaines du secteur de l’énergie. (APS)