ResponsabilitÃ© sociale : Mme Fatma-Zohra Zerouati Ã  Doha

Le 3e congrès sur la femme et la responsabilité sociale dans les pays arabes se tiendra les 28 et 29 décembre en cours à Doha (Qatar) à l’initiative du Centre de la femme pour la responsabilité sociale, membre du Réseau régional pour la responsabilité sociale, en collaboration avec le Centre d’information qatari «Maximize Training and Education», a indiqué un communiqué du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables.