Internet : AlgÃ©rie TÃ©lÃ©com lance le Â«Rechargement de secoursÂ»

Algérie Télécom (AT) a décidé de lancer le «Rechargement de secours», un service gratuit destiné aux clients résidentiels détenteurs d’un compte Idoom ADSL permettant de réactiver la connexion Internet ADSL en cas d’expiration de l’abonnement à des horaires tardifs durant les week-ends ou les jours fériés, a annoncé hier cet établissement public dans un communiqué. Pour bénéficier de ce service, il suffit d’appeler le 1500 via une ligne fixe ou mobile et d’introduire le numéro de téléphone fixe, choisir dans le menu principal l’option rechargement de secours et après confirmation de l’opération, le compte ADSL du client est activé pour 36 heures, précise la même source. Les dus engendrés par cette activation sont effacés dès que le client procède au rechargement par les moyens standards (cartes de recharge, tickets...), indique le communiqué, ajoutant que pour plus d’informations, le client est invité à contacter le service Client en composant le 12 ou se rapprocher de l’agence commerciale la plus proche. (APS)