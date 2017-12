Visas Pour la France : Le suisse VFS Global va remplacer TLS Contact pour Alger

Après maints rebondissements, c’est finalement la société Suisse VFS Global qui va remplacer TLS Contact à Alger. Cette annonce a été faite hier, par M. Xavier Driencourt, ambassadeur de France en Algérie.

Pour ce qui est des consulats généraux d’Annaba et Oran, c’est le même prestataire qui a été reconduit, soit TLS Contact, a-t-on également appris lors d’une conférence de presse animée conjointement par Xavier Driencourt, le nouveau consul général Eric Gérard, et Philippe Alech, chef de service visas, qui s’est déroulée au siège de l’ambassade à Alger.

Une rencontre organisée dans le but de faire le point sur la question des visas Schengen, et de donner les résultats de l’appel d’offres concernant l’externalisation de l’opération de dépôt de visas, «c’est une question importante qui intéresse les Algériens. On va avoir un nouveau dispositif avec deux prestataires pour un marché de cette importance. C’est une formule plus intéressante», a souligné le nouveau consul général.

De ce fait, comme l’indiquera M. Driencourt, la prise de rendez-vous va être maintenue à Alger, jusqu’au 29 mars, date de cessation du contrat avec TLS contact. Néanmoins, les personnes ayant déposé leur demande avant cette date, auront un délai d’un mois, jusqu’au 30 avril pour récupérer leur passeport. «Au-delà, ceux-ci viendront les récupérer directement au consulat», a-t-il expliqué.

Pour sa part, VFS Global aura un délai de 10 jours pour prendre le relais et ouvrir ses locaux qui devraient être installés à Oued Smar, sur une surface qui devrait avoisiner les 10.000 m2. Ainsi celui-ci commencera à recevoir les dossiers dès le 9 avril 2018, tandis que la prise de rendez-vous se fera sur une nouvelle plate-forme qui sera opérationnelle dès le 7 janvier prochain.

La grande nouveauté est que pour lutter contre le phénomène de prises de rendez-vous multiples qui cause des préjudices aux vrais demandeurs de visas causant tous les jours entre 30 et 50% de créneaux perdus en moyenne en 2017, décision a été prise de valider les rendez-vous pris, par un prépaiement d’une partie des frais de services, soit l’équivalent de 27 euros, et cela dans les 72 heures qui suivent l’attribution du rendez-vous. «Ce qui devrait limiter les fraudes liées à la revente des rendez-vous et d’offrir plus de créneaux disponibles aux demandeurs», a expliqué M. Gérard.



Prépaiement des rendez-vous et pas d’augmentation des tarifs



Dans cette optique, il précisera que les frais de visa «ne seront pas revus à la hausse», précisant que «ce n’est pas la France qui décide de cette augmentation».

Par ailleurs, décision a été prise de renforcer la prise en compte des situations individuelles des demandeurs (contraintes sanitaires, humanitaires, familiales ou professionnelles).

En attendant le nouveau dispositif, la prise de rendez-vous est toujours d’actualité, «Tous les jours ont injecte des centaines de rendez-vous, c’est généralement le soir», a signalé de son côté le chef de service visas, ajoutant que si les gens ont du mal à avoir un rendez-vous «c’est que la demande est beaucoup plus importante que l’offre».

Il faut dire que selon les chiffres fournis par l’ambassade, l’année 2017, a connu une augmentation importante de demandes de visas pour la France. En effet, plus de 410.000 visas ont été délivrés cette année pour environ 630.000 demandes.

Revenant sur les raisons du choix de ce nouveau prestataire, l’ambassadeur rappellera les faits : « En 2017, exactement au mois de juin, nous avions dénoncé le contrat qui nous liait avec la société TLS qui assurait depuis 2008, l’externalisation des prises de rendez-vous.

Cet automne, nous avons lancé un appel d’offres, qui est en fait, une procédure extrêmement lourde et extrêmement longue. Un marché public, c’est un processus qui répond à des conditions particulières», a-t-il indiqué, précisant que l’ouverture des plis, a eu lieu la semaine dernière au niveau du ministère de l’Intérieur français, auquel s’est associé le ministère des Affaires étrangères.

Le diplomate précisera que 29 sociétés ont soumissionné, mais que seules 14 ont répondu aux conditions requises, «finalement huit dossiers ont été déclarés recevables. Le meilleur prestataire retenu est celui qui a répondu à toutes les conditions, en matière d’expérience, de capacités financières, de sérieux, de crédibilité du dossier et même de surface à mettre à disposition et le nombre d’employés», a-t-il dit, précisant que «le 4e critère est celui du respect des délais. Le marché avec TLS prend fin le 31 mars, il fallait quelqu’un qui soit opérationnel dès le 1er avril».

S’agissant des consulats généraux de France à Oran et Annaba, l’ambassadeur a expliqué que TLS «exercera son activité dans le cadre d’une offre nouvelle comprenant le changement prévu des locaux», soulignant que «l’adaptation du dispositif pour un meilleur accueil du public entraînera peut-être une interruption momentanée des dépôts selon un calendrier qui sera précisé par les consulats généraux».

Notons que VFS Global, qui détient déjà le marché des visas pour le Canada, la Chine et la Turquie entre autres, est un prestataire à 51% algérien. Il devrait donc, succéder à TLS Contact à partir du 31 mars prochain.

Amel Zemouri