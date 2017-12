Colloque national sur Houari BoumediÃ¨ne : ProtÃ©ger les langues nationales contre la mondialisation

Les participants au 9e colloque national sur le Président Houari Boumediène (1932-1978), ouvert hier à la salle omnisports de la commune éponyme (30 km à l’ouest de Guelma), ont insisté sur la nécessité de protéger les langues nationales contre «les assauts de la mondialisation».

Dans son allocution d’ouverture du colloque axé cette année sur le thème «le rôle de la mémoire et de l’identité dans la cohésion sociale», le président du Haut conseil de la langue arabe, Salah Belaïd, a considéré que «la langue, plus qu’un outil de communication, représente la profondeur et l’identité d’une nation».

Considérant que «notre civilisation repose sur le triptyque Islam, Arabité et Amazighité», M. Belaid a mis l’accent sur les efforts de l’Algérie pour préserver les composantes de l’identité en constitutionnalisant la langue amazighe qui «donne à la citoyenneté linguistique toute sa dimension et affirme la complémentarité entre la langue amazighe et la langue arabe». Le programme du Président du la République, Abdelaziz Bouteflika, concrétise, a-t-il ajouté, cette complémentarité et accorde aux deux langues leur place authentique et naturelle. Mahieddine Amimour, ex-ministre et ex-conseiller du Président Houari Boumediène, a indiqué que ce dernier «insistait beaucoup à s’adresser au peuple algérien dans sa langue authentique intrinsèquement liée à son identité nationale. Un enregistrement de près de huit heures de Boumediène s’exprimant en français avait été diffusé de son vivant sur des chaînes françaises, belges et canadiennes mais n’a été diffusé en Algérie qu’après sa mort», a ajouté l’intervenant, notant que cet enregistrement est conservé au musée du Moudjahid et sera éditée sur des CD. Le défunt Président Boumediène attachait de l’importance à la généralisation de la langue arabe au sein de la classe universitaire, a relevé de son côté Tayeb Houari, secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de chouhada. Initiée par l’association Wiam de la commune Houari Boumediène, ce colloque de deux jours qui réunit d’anciens ministres, des universitaires et des figures de la culture a connu la participation d’une délégation tunisienne venue «participer, au côté du peuple algérien, à la célébration d’un grand homme qui a jeté les bases de l’Etat algérien», a affirmé Ahlam Kamanji, membre de la délégation. La manifestation a donné lieu à l’inauguration, par les autorités locales, d’une route de 5,2 km conduisant vers la demeure familiale du défunt Président Houari Boumediène dans la région de El Araâra, dans la commune de Medjaz Amar. Il a été également procédé à la pose de la première pierre d’une salle d’un musée dédié à Boumediène au sein même de la maison familiale qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation. (APS)