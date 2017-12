Rencontre sur la mÃ©moire nationale : PrÃ©server lâ€™histoire des tentatives de falsification

La rencontre «Rendez-vous avec l'histoire», organisée par le musée national du Moudjahid à Alger, a porté sur le thème «Comment enrichir la mémoire nationale avec des documents, des informations, des objets historiques».

Le représentant du ministre des Moudjahidine, Boumediene Khaldi, a indiqué, devant des chercheurs en histoire, que «la falsification et la dénaturation de la mémoire algérienne sont inacceptables». À l’occasion de la tenue de la 157e édition de ces rencontres hebdomadaires, il a ajouté que «l’insertion de fausses information sur les différents évènements historiques aura des répercussions négatives sur notre identité et notre histoire».

«Il faut montrer les vérités telles qu’elles sont, «car notre mémoire est riche en matière d’informations historiques», a-t-il dit.

«La Révolution de libération nationale est considérée comme une référence au monde, et des spécialités sont en train de l’étudier au niveau des universités», a-t-il expliqué.

Le représentant du ministère a appelé «à poursuivre les efforts de nos prédécesseurs, pour préserver le legs historique». «Nos moudjahidine et nos martyrs se sont sacrifiés pour que nous vivions dans la dignité», a-t-il mentionné. Dans son intervention, l’ancienne ministre, Z’hor Ounici, a souligné que «la modernisation ne signifie pas la rupture avec le passé, car, à travers nos souvenirs, nous pouvons former notre présent et notre avenir».

C’est pourquoi «il faut exploiter notre expérience du passé et de s’en inspirer, pour de ne pas laisser de place au désespoir». Pour sa part, l’écrivain et le chercheur en histoire, Amar Rekhila, a rappelé que «la majorité écrasante des Algériens ont pris part à la lutte contre le colonialisme, que ce soit au niveau des villes ou des campagnes».

H. Hamza