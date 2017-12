Droits de lâ€™Homme en Palestine : Une confÃ©rence internationale en 2018 en AlgÃ©rie

La présidente du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Fafa Ben Zerrouki Si Lakhdar, a annoncé, hier à Amman (Jordanie), que l'Algérie abritera, les 14 et 15 février 2018, une conférence internationale sur l'occupation sioniste et l'état des droits de l'homme en Palestine, sur le thème «Cinquante ans d'occupation : réalité des droits de l'homme dans les territoires occupés depuis 1967».

La présidente du CNDH et présidente du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme a indiqué que l'Algérie était pleinement disposée à abriter, en coordination avec le Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme et de l'Organe national indépendant des droits de l'homme en Palestine, cette conférence, initialement prévue en mai dernier à Alger. S'exprimant, lors des travaux d'une réunion extraordinaire du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme consacrée à la question palestinienne, la présidente du CNDH a fait savoir que la conférence verra la participation de personnalités internationales, à l'image du Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, des présidents et responsables d'institutions nationales affiliées au réseau arabe et des représentants de la société civile. Cette rencontre internationale se penchera sur la situation juridique des territoires occupés, le droit pénal international, l'occupation sioniste, l'agenda 2030 de développement durable, outre les stratégies à adopter suite à l'obtention de la Palestine de la qualité d'État observateur non membre au sein de l'ONU. La rencontre devrait être couronnée par des recommandations qui auront des «retombées positives» sur les droits de l'homme en Palestine, notamment après les acquis réalisés par la question dans les fora internationaux et auprès de l'opinion mondiale, a ajouté la même responsable. Elle a ajouté que les Arabes étaient «appelés» aujourd'hui à soutenir le peuple palestinien face à l'escalade des violations de ses droits légitimes par l'occupant israélien, à travers ses politiques de colonisation et ses pratiques répressives en flagrante violation des lois internationales, particulièrement celles relatives aux droits de l'homme. (APS)