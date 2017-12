Nouvel An 2018 : Dispositif sÃ©curitaire spÃ©cial fÃªtes de fin d'annÃ©e

Gendarmerie nationale

Dispositif de prévention à Alger



Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger a mis en place un dispositif de prévention et de sécurisation à l'occasion de la célébration du nouvel An 2018 en vue d'assurer aux citoyens la sécurité et la quiétude, a indiqué un communiqué du groupement. «Un dispositif de prévention et de sécurisation a été mis en place au niveau de l'ensemble des unités opérationnelles fixes et mobiles pour assurer la sécurité et la quiétude du citoyen, notamment à travers les routes principales et secondaires, en intensifiant les opérations de contrôle et de fouille au niveau des barrages et en renforçant la présence des éléments de la Gendarmerie dans les endroits qui connaissent une forte affluence (places publiques, centres de loisirs, centres commerciaux, zones touristiques, établissements hôteliers, gares routières et ferroviaires)», a précisé la même source. Ce dispositif «s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité, d'autant que ces célébrations coïncident avec les vacances scolaires induisant de grands déplacements de citoyens et de véhicules». «Plusieurs autres mesures ont été prises, notamment l'intensification des patrouilles pédestres et mobiles des unités de la sécurité routière et des sections de sécurité et d'intervention, pour la protection des citoyens et leurs biens». (APS)



Dispositif sécuritaire spécial fêtes de fin d'année

60.000 policiers mobilisés

À l'approche des fêtes de fin d'année, la Direction générale de la sûreté nationale a tout mis en œuvre pour que les citoyens puissent profiter pleinement des soirées sans incidents. Pour ce faire, une stratégie adaptée sera appliquée sur tout le territoire national, notamment dans les grandes villes. «Nous avons mis en place un programme de renforcement des dispositifs sécuritaires sur tous les lieux relevant de nos secteurs de compétence ainsi qu'une présence quasi permanente de nos hommes sur tous les axes routiers», a fait savoir le commissaire divisionnaire Abdelmadjid Saâdi. Intervenant à l'occasion d’une conférence de presse, organisée, hier à Alger, au niveau du forum de la Sûreté nationale, à l'Ecole supérieure de police « Ali-Tounsi», l’officier a affirmé que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés par la DGSN afin d'assurer le bon déroulement de ces festivités. « 60.000 policiers mobilisés seront principalement chargés de la sécurité des installations diplomatiques, des ressortissants étrangers fêtant le nouvel an», a-t-il dit.

Aussi, M. Abdelmadjid Saâdi a assuré que des patrouilles seront renforcées plus que d'habitude dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Les routes ne seront pas épargnées par cette forte surveillance pour prévenir des accidents avec des unités mobiles sur les principaux tronçons routiers de la wilaya d'Alger.

Les gares, les stations de métro et de tramway, a-t-il poursuivi, connaîtront aussi un déploiement renforcé des éléments de la sûreté afin de veiller à la sécurité des voyageurs. La vigilance est de mise pour interpeller des recherchés. Il en est de même pour les lieux publics, les marchés et les grandes surfaces.

Le cas est pareil au niveau des frontières qui seront particulièrement surveillées. Le sous-directeur de la police des frontières, M. Si Salem Youcef, a affirmé que la direction de la police des frontières a pris une série de dispositions au niveau des ports et aéroports du pays ainsi que des postes de transit terrestres, où un nombre considérable de voyageurs est enregistré pour visiter ou quitter l’Algérie, spécialement en direction de la Tunisie.

Selon lui, 36 aéroports, 11 ports et 20 postes frontaliers font également partie du plan de sécurité pour le Réveillon. « Plus de 12.000 tuniques bleus seront mobilisés aux frontières dont 1.600 policiers pour sécuriser l’aéroport Houari- Boumediene d’Alger et 1.000 au niveau des frontières algéro-tunisiennes», a-t-il indiqué.

Il dira aussi que le système Albocos (Alegria Border Control System) sera déployé à cette occasion avec un contrôle biométrique, tout en réduisant le délai du passage des voyageurs à moins de 5 minutes. «Nous avons enregistré pas moins de 14,5 millions de personnes qui ont transité durant les 11 mois derniers» a-t-il révélé.

De son côté, Chaâbane Soualhi, chef du service de recherche et analyse criminelles à la DGSN, a souligné que près de 218.000 affaires de criminalité urbaine et de trafic de drogue, entre autres, ont été enregistrées durant les 11 mois de 2017.

En outre, il affirme que la police a opéré 218.509 opérations coups-de-poing dans 266.241 quartiers. Celles-ci se sont soldées par l'arrestation de 70.808 individus dont 1.553 mineurs ayant commis divers délits dont la possession et le trafic de stupéfiants et psychotropes et la possession d'armes blanches utilisées dans les vol et racket des citoyens. 23.488 personnes sont arrêtées pour trafic de drogue. Par ailleurs, le conférencier a fait savoir que près de 1.222.847 véhicules ont été contrôlés, parmi lesquels 1.756 étaient recherchés.

Sarah A. Benali Cherif