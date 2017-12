Asphyxie au Monoxyde de carbone : La protection civile rappelle les consignes de sÃ©curitÃ©

Les drames se succèdent un peu partout en Algérie en ce qui concerne les asphyxies au monoxyde de carbone, en dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation menées ici et là et des mises en garde sur les réflexes à suivre pour l’usage des appareils de chauffage et de chauffe-eau. Rien que lors des dernières 48 heures, l’on déplore cinq nouvelles victimes dont trois à M’sila où des membres d’une même famille, âgés de 15 ans, 45 ans et 50 ans ont trouvé la mort dans la commune de Belaiba, suite à l'inhalation du monoxyde de carbone. A Alger, deux autres victimes sont décédées pour les mêmes raisons à Gué de Constantine, à la cité 385 logements plus précisément, tandis qu’un total de 15 personnes ont été incommodées par les gaz de CO dans plusieurs wilayas avant d’être secourues in extremis par les éléments de la protection civile. La « mauvaise « utilisation des appareils de chauffage et des chauffe-eau, leur non-conformité ou leur mauvais montage par des personnes non qualifiées et l’absence d’aération sont souvent pointées du doigt. « Ces accidents sont dus à des erreurs de prévention fatales en matière de sécurité, sans oublier l’absence incompréhensive d’une bonne aération dans les maisons», regrette à ce sujet la Direction générale de la protection civile via sa cellule de communication. Cette dernière tient à cet effet à rappeler aux citoyens les consignes de sécurité « nécessaires» à adopter durant cette période de froid afin de « préserver» leur vie et de faire face aux éventuels dommages qui peuvent en découler. « Faites entretenir et régler régulièrement vos appareils par un professionnel. Ne bouchez pas les prises d'air dans les pièces. Pensez toujours à ventiler votre habitation lors de l’utilisation des appareils de chauffage et aérez au moins 10 minutes par jour en n’obstruant jamais les entrées et les sorties d’air de la maison. Il est vital également de ventiler la pièce pendant l'utilisation de l'appareil et de ne pas laisser un moteur de voiture en marche dans un garage fermé. Ne vous servez pas de tels appareils dans des pièces dépourvues d'aération», a mis en garde dans un communiqué parvenu à notre rédaction la DGPC, qui exhorte les citoyens à appeler en cas de nécessité au numéro d’urgence de la PC (14) en prenant le soin de «préciser» l’adresse «exacte» et la «nature» de l’accident pour une prise en charge « rapide» et « efficace». Il est bon de rappeler que lors des dix premiers mois de cette année, 93 personnes sont décédées par asphyxie et 1.816 ont été sauvées d’une mort certaine. En 2016, le bilan fait état de 55 morts et plus de 1.000 personnes incommodées par le monoxyde de carbone. L’année précédente, soit en 2015, celui qu’on appelle «tueur silencieux» a fait 123 victimes pour un total de plus de 2.000 personnes incommodées.

SAM