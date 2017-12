159 terroristes mis hors dâ€™Ã©tat de nuire en 2017 : Offensive ininterrompue

Tout au long de cette année 2017, l’ANP a mené une vague d’offensives contre les irréductibles terroristes en activité, les réseaux qui leur servent de soutien ainsi qu’à l’encontre d’organisations criminelles versées dans les pratiques de contrebande, d’immigration clandestine et de trafic de drogue.

Le bilan des différentes opérations qui se sont succédées depuis janvier et qui sont toujours d’actualité fait état de 159 terroristes qui ont été mis hors d’état de nuire. 90 de ces criminels ont été neutralisés par les forces de l’ANP, une quarantaine dont 5 femmes ont été arrêtés par les mêmes services et auxquels s’ajoutent 29 autres terroristes ont, quant à eux, accompli leur acte de repentir. En effet, l’on enregistre cette année un nombre considérable de redditions, plus particulièrement dans les wilayas frontalières du Sud, à l’exemple d’Adrar et de Tamanrasset, où près d’une dizaine de terroristes se sont rendus aux services de sécurité durant ce mois de décembre. A elles seules, ces redditions confirment toute l’efficience de l’approche mise en action par l’Armée nationale populaire dans le domaine de la lutte antiterroriste, une approche via laquelle il a été procédé au resserrement de l’étau contre les groupuscules en activité, non sans rompre le lien avec ceux qui leur assuraient aide et soutien. Confinés à l’isolement et persécutés sans répit par les éléments de l’ANP, un nombre considérable n’avait d’autres choix que de se rendre, armes et bagages, aux mêmes services. Ces derniers ont aussi réussi durant cette année l’exploit consistant en le démantèlement de plusieurs cellules de soutien et, dans ce sillage, l’on dénombre l’arrestation de quelque 203 individus à travers le territoire national. Le bilan des opérations militaires établi lors de l’émission Essalil, produite par le ministère de la Défense nationale (MDN) et diffusée ce mardi sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale, fait état en outre de saisies importantes d’armes et de munitions. Le nombre d’armes récupérées a atteint les 258 fusils de type Kalachnikov, 62 fusils mitrailleurs, 16 lance-roquettes, 247 fusils de chasse ainsi que la découverte et la destruction de 160 mines antipersonnel et artisanales. En munition, c’est une quantité de 179 000 balles de différents calibres qui a été saisie à laquelle s’ajoutent d’importants lots de produits explosifs. Les prouesses réalisées par l’ANP dans sa «guerre sans merci» contre le terrorisme et ayant pour objectif l’extermination de ce fléau ont trait également au nombre considérable de casemates et d’abris pour terroristes qui ont été découverts et aussitôt détruits par les forces de l’ANP. A ce propos, ce sont plus de 400 «caches» pour terroristes qui ont été démantelées, dont les dernières sont celles découvertes dans la wilaya de Batna. Par ailleurs, les unités des forces militaires postées aux frontières ont procédé à l’arrestation de 1.700 contrebandiers et 9 trafiquants d’armes et plus de de 500 autres trafiquants de drogue. Les forces de l’ANP ont également procédé à l’arrestation de quelque 13.000 migrants clandestins, la saisie de 47 tonnes de drogues, 5 kgs de cocaïne, des milliers de litres de carburants, 1.400 tonnes de produits alimentaires.



Trois narcotrafiquants arrêtés et 48,5 kgs de kif traité saisis à Tlemcen



«Un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 26 décembre, à Tlemcen/2e Région militaire, trois narcotrafiquants et ont saisi 48,5 kilogrammes de kif traité». De même, «des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Tamanrasset/6e RM, 42 contrebandiers et ont saisi un camion, 8.920 litres de carburant, 1,33 tonnes de denrées alimentaires, 11.800 litres d’huile de table, 350 comprimés psychotropes, 8 détecteurs de métaux et des équipements d’orpaillage». Dans le même contexte, d’autres détachements de l’ANP ont arrêté à In Amenas et Biskra/4e RM, «quatre contrebandiers et ont saisi 1,67 kilo d’or et d’argent, deux véhicules, 265 unités de différentes boissons, 5.000 paquets de cigarettes et une quantité de médicaments vétérinaires», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Batna/5e RM, «deux personnes et ont saisi une arme à feu de confection artisanale, un fusil à pompe, des cartouches et des outils de confection d’armes». D’autre part, «des Garde-côtes ont mis en échec à Annaba/5e RM, une tentative d'émigration clandestine de 24 personnes à bord d'une embarcation artisanale, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Tindouf/3e RM 8 immigrants clandestins de différentes nationalités».

Karim Aoudia