M.Yazid Benmouhoub, DG de la Bourse dâ€™Alger : Â« De nouveaux textes rÃ©glementaires Ã  partir de janvier Â»

La Bourse d’Alger a remis, hier en son siège, les trophées des deux meilleurs intermédiaires en opérations de Bourse, en l’occurrence BNP Paribas El-Djazaïr et la Banque extérieure d’Algérie. Dans son allocution, Yazid Benmouhoub, Directeur général de la Société de gestion de la bourse des valeurs, annonce, tout de go, que l’institution qu’il dirige mettra en place, à partir de janvier, de nouveaux textes réglementaires qui toucheront aux cotations, transactions de bloc, aux fourchettes, ainsi qu’aux obligations assimilées du Trésor qui représentent 90% des activités de la Bourse. L’objectif, précise-t-il, est de gagner en «profondeur, en visibilité et en efficacité».



Nouveau système de cotation début 2019 tout au plus



S’ajoute l’implémentation d’un nouveau système de cotation et d’information qui entamera très bientôt sa seconde phase, et verra sa concrétisation finale, explique M. Benmouhoub, d’ici fin 2018 ou début 2019. Le coût du projet, lui, est de 7 millions d’euros, financé dans le cadre de la conversion de la dette espagnole. Enchaînant, notre vis-à-vis explique que la Bourse d’Alger s’inscrit dans une logique de progression, et les standards de son fonctionnement seront les mêmes pour les Bourses mondiales. Pour les défis à relever, M. Benmouhoub cite, entre autres, l’impératif de «trouver une solution au problème de liquidité qui plombe aujourd’hui la Bourse». Et relève, à propos des distinctions des deux IOB, que l’objectif est de récompenser la performance. À ce sujet, il y a lieu de préciser que la Bourse a connu l’arrivée de deux nouveaux IOB en 2017, qui sont Salam Bank et El-Baraka, pour porter leur nombre à neuf. Notant par ailleurs une baisse d’activité en 2017, l’orateur trouve son explication dans le nombre croissant effectué en opérations de bloc. Toutefois, il enregistre avec satisfaction la rémunération entre 5 et 10 de revenus nets d’impôts en 2016. À propos de l’ouverture du capital des PME publiques au privé, le premier responsable de la Bourse dit que l’action «louable» permettra le renforcement du partenariat entre les deux secteurs, utile et nécessaire pour le développement économique.

On rappelle, d’autre part, que dans un entretien accordé récemment à El Moudjahid, M. Benmouhoub avait souligné que pour pouvoir atteindre la capitalisation d’une Bourse, comme celle de Tunis qui tourne aux alentours de 10 milliards de dollar, avec une moyenne de 60 à 70 entreprises cotées, le facteur majeur est d’orienter les entreprises publiques à venir en Bourse. «Nous allons les renforcer en termes de capitalisation. Sur le plan local, elles deviendront plus bancables», soulignait-il.

De son côté, M. Berrah, président de la COSOB, rebondit sur les efforts consentis, et qui continuent de l’être, pour attirer les entreprises. Relevant la nécessité de disposer davantage de compétences sur le marché, il annonce la tenue d’une 2e session d’une formation de certification pour les professionnels du marché sur le thème de la gestion de portefeuille. Une autre formation, un master spécialisé en marché financier, sera assurée en collaboration avec l’université d’Alger 3.

Fouad Irnatene