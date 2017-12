conditions de travail des mÃ©decins RÃ©sidents : M. Hasbellaoui promet des amÃ©liorations

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui a indiqué, hier à Alger, que les revendications des médecins résidents pour l'amélioration de leurs conditions de travail avaient été prises en compte par la mise en place de mesures incitatives dans le cadre des lois en vigueur.

Les médecins résidents affectés dans les différentes wilayas du pays auront à leur disposition les moyens nécessaires, notamment le plateau technique et le logement, a précisé le ministre après avoir reçu les représentants du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA) au siège du ministère, ajoutant que d'autres mesures incitatives suivront. Le service civil prendra une nouvelle forme dans le cadre du projet de nouvelle loi sanitaire, a souligné le ministre, affirmant que cela permettra d'améliorer les conditions de travail des médecins résidents. Il a également fait savoir que la direction de la Fonction publique préparait un projet qui permettra aux médecins spécialistes d'exercer dans le secteur privé dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud sans conditions contrairement à leurs pairs des wilayas du Nord qui ne peuvent le faire qu'après cinq ans d'ancienneté. Concernant les revendications pédagogiques, le premier responsable du secteur a fait état de la création d'une commission conjointe entre le ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour améliorer les méthodes pédagogiques. Quant au service national pour les médecins, le ministre de la Santé a indiqué que son département «ne peut pas intervenir sur cette question qui relève de la compétence du ministère de la Défense nationale».

Les médecins résidents exercent actuellement au niveau des 14 établissements hospitalo-universitaires des wilayas du Nord eu égard à la spécificité de ce corps de praticien en formation. Ils sont ensuite affectés, dans le cadre du service civil, dans les Hauts plateaux et dans le Sud pour combler le manque de spécialistes dans ces régions. Les médecins résidents ont entamé un mouvement de protestation pour réclamer, notamment la suppression du service civil sous sa forme actuelle et améliorer leurs conditions de travail et de formation. (APS)



Lever du gel de projets de santé : En souffrance



«Le gouvernement a levé le gel sur nombre de projets du secteur, aussi bien à l'arrêt que non lancés et l'année 2018 verra la levée du gel sur d'autres projets dans plusieurs wilayas», a indiqué le ministre en marge de l'audience qu'il a accordée au Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA). Dans ce cadre, M. Hasbellaoui a annoncé la création d'un nouveau réseau pour la prise en charge de la femme enceinte et l'acquisition de 100 ambulances destinées à des wilayas déficientes, indiquant que cette opération sera renouvelée pour répondre aux besoins exprimés. Le ministère veille à répondre aux besoins étudiés de chaque région dans le cadre de la nouvelle carte sanitaire selon les spécificités de chaque wilaya pour mettre un terme aux coûts élevés qui ne prenaient pas en compte cet aspect, a-t-il précisé, soulignant que de «grands» établissements ont été équipés et seront mis en service durant le premier semestre de 2018. Il a, par ailleurs, indiqué que tous les investissements opérés dans le secteur «seront accompagnés de ressources humaines, notamment du corps médical qui exige une longue période de formation et une expérience pour la gestion de certaines structures spécialisées, insistant sur l'importance de la prise en charge de cet aspect pour améliorer le secteur.

Entre autres mesures prises par le ministère, M. Hasbellaoui a cité l'instruction adressée à tous les directeurs de la santé et aux partenaires concernant une nécessaire coordination entre le ministère de tutelle et les staffs médicaux exerçant sur le terrain à l'effet d'organiser le système. Il a, dans ce cadre, rappelé les instructions du Premier ministre concernant l'organisation du secteur et des urgences médicales, précisant que l'application de ces mesures exigent du temps et que le ministère souhaite que cela se fasse après l'application de la nouvelle loi sur la santé actuellement au niveau au parlement pour enrichissement. (APS)