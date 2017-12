Industrie pharmaceutique : La production nationale couvre 50% des besoins du pays

Le conseiller du ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Slim Belkessam, a affirmé hier, que la production pharmaceutique en Algérie a connu un bond qualitatif, puisqu’elle couvre 50% des besoins du pays. S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, M. Belkessam a souligné la nécessité de redoubler d’efforts pour produire le plus grand nombre possible de médicaments essentiels, notamment ceux liés au traitement de certaines maladies chroniques comme le cancer, le diabète et les maladies cardiaques. «Ceci devrait être notre prochain objectif, d'autant plus que le marché mondial des médicaments est en phase de passer de l'industrie chimique et pharmaceutique traditionnelle aux produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie», a-t-il précisé. S’exprimant au sujet de la nouvelle loi sur la santé, qui se décline en neuf chapitres et plus de 400 articles, M. Belkessam a indiqué qu’elle confirme le principe de gratuité des soins et d’accès aux médicaments pour tous les Algériens en même temps qu’elle prend en compte le renforcement du système de santé pour une meilleure qualité de traitement des malades. Selon le même intervenant, les personnes nécessiteuses non assurées peuvent recevoir un traitement gratuit et que l'Etat paie les cotisations pour les hôpitaux qui s'occupent des personnes dans le besoin. Par ailleurs, M. Belkessam a appelé tout Algérien non nécessiteux et non assuré a adhérer à la sécurité sociale pour qu’elle puisse les prendre en charge en cas de problèmes de santé. La nouvelle mouture du texte de loi «englobe tous les aspects liés à la santé ainsi que toutes les catégories de la population, de même qu’elle appréhende le système de santé national en tant que réseau incluant le privé et le public». Il a ajouté que tous les citoyens, les assurés sociaux et les ayants-droit dans le cadre du processus de conventions conclues entre les hôpitaux et les caisses de sécurité sociale, peuvent bénéficier des soins gratuits au titre du tiers payant : les caisses de sécurité sociale prennent en charge le coût de soins. Par ailleurs, le Conseil national de l’Ordre des médecins a mis en avant les dispositions inhérentes à la décentralisation à travers la mise en place d’agences régionales de la santé ainsi que l’autonomie des agences de pharmacie. La nouvelle mouture du texte de loi «englobe tous les aspects liés à la santé ainsi que toutes les catégories de la population de même qu’elle appréhende le système de santé national en tant que réseau incluant le privé et le public.

Salima Ettouahria