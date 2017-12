Mascara : Rencontre de sensibilisation sur le SIDA

Les services de la sureté de wilaya de Mascara, en collaboration avec les services de la Caisse nationale des assurances sociales et le Service d’assistance médicale d’urgence SAMU29 et l’Établissement public de santé de proximité de Mascara, ont organisé durant l’après-midi du 26/12/2017, une rencontre de sensibilisation au profit du personnel de la Sûreté de wilaya sur les méthodes de prévention du Sida. La rencontre supervisée par le chef du service de wilaya de la santé de l’action et des sports a connu plusieurs interventions de médecins et spécialistes de la santé. Les intervenants ont fourni des informations générales sur la maladie en évoquant les différents symptômes et les éléments responsables de la maladie, son aggravation et son influence psychologique sur le malade. Ils ont sensibilisé l’audience sur l’importance d’éviter les facteurs causant la maladie et les dernières découvertes scientifiques à ce sujet. Le représentant de la CNAS a évoqué la prise en charge médicale du malade et son accompagnement durant la période de traitement.

A. Ghomchi