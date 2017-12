13e Ã©dition des journÃ©es du thÃ©Ã¢tre pour enfants : Une ambiance festive en perspectives

Une ambiance exceptionnelle, riche en couleur a marqué avant-hier, à Annaba, l’ouverture de la 13ème édition des journées nationales du théâtre pour enfants (JNTE), en présence d’une affluence nombreuse. En effet, la salle de spectacles du théâtre régional Azeddine-Medjoubi de Annaba s’est avérée exiguë pour contenir la forte assistance d’enfants accompagnés de leurs parents et proches, venus suivre ces joutes théâtrales, qui coïncident avec les vacances scolaires d’hiver. L’honneur est revenu à l’artiste Naïma Negri de la wilaya de Djelfa de donner le ton à cette manifestation qui fait partie désormais de l’agenda culturel de la Coquette. L’artiste a régalé l’assistance par des chansonnettes de divertissement qui ont épaté les petits enfants, comme en témoignent leurs cris traduisant leur attachement aux spectacles. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle a également été marquée par la production enthousiasmante du duo de charme H’didouane et Mama Messaouda de leur vrai nom Haithem Nounou (Relizane) et Foughouli Hamza (Tiaret). Ces derniers ont enchanté aussi bien le jeune public que leurs parents par une sensibilisation sur le danger du fameux jeu de la Baleine bleue et de petites histoires autant amusantes qu’indispensables pour le cursus scolaire. L’inévitable de la cérémonie d’ouverture et également membre de l’association Chiheb pour les arts dramatiques a été incontestablement le comédien Amou Rafik, de son vari nom Labed Abdelrafik. L’artiste a fait vibrer la salle de spectacles du théâtre régional Azeddine Medjoubi, à la faveur de la prestation de qualité qu’il a présentée aux enfants en compagnie de sa troupe de comédiens vêtus de costumes aux couleurs brillantes et colorées. La troupe a également offert aux bambins des chansonnettes et des danses éducatives. Une exposition de tableaux d’art plastique consacrée à la cause palestinienne se tient au hall du TRA en marge de cette manifestation culturelle. Les travaux ont été réalisés par des enfants âgés entre 8 et 12 ans sous la conduite de l’artiste Nedjam Chirad. Organisées par l’association Chiheb pour les arts dramatiques, en collaboration avec le théâtre Azeddine-Medjoubi et la maison de la culture Mohamed-Boudiaf, ces journées se poursuivront jusqu’au 2 janvier prochain et verront la présentation de pas moins de sept pièces théâtrales produites par des associations et des théâtres de différentes régions du pays. Dés animations de divertissement sont également annoncés à l’hôpital pédiatrique de Sainte-Thérèse, la maison de jeunes de la commune de Cheurfa et le centre culturel Hassan-El- Hassani du 8-Mai 45.

B. Guetmi