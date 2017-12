FNTP : GÃ©nÃ©rale de la piÃ¨ce de thÃ©Ã¢tre Â«Omerta sametteÂ»

La générale de la pièce de théâtre «Omerta samette» a été chaleureusement accueillie par le public à la salle Mustapha-Kateb du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, à Alger.

Le spectacle, mis en scène et réécrit par Brahim Chergui, sur un texte proposé par Missoum Medjahri, a été interprété avec brio par plusieurs comédiens : Faiza Amel, Zaidi Yacine, Ibrahim Nabila, Zahed Fouad, Lani Tahar, Ait Ali Massilia et Brahim Chergui. La pièce «Omerta samette» se distingue par l’interférence usuelle, la métaphore dans le contexte étymologique, le texte dramaturgique relevant de la narration descriptive d’une légende racontée sous forme de fable. De plus, cette pièce est racontée, décrite et narrée dans une parabole au tissage événementiel soutenu par l’image et le sens. Ces situations sont souvent élaborées dans les évènements fictifs illustrés par des séquences imaginaires. Le roi, campé par Foued Zahed, bien qu’aimé par son peuple, impose après sa tyrannie, et l’éléphante « FILA », rendue par Faïza Amel, est coupable d’un crime commis sur un enfant. Le temps de la révolte étant venu, la veuve malheureuse, qui a perdu son mari et puis son enfant, est convaincue de la nécessité de changer les choses. Elle va compter sur la loyauté et la détermination d' « El Wafi », joué par Yacine Zaïdi, et de Tahar Lani et Massilia Ait Ali, deux autres personnages sans nom. Dans une interprétation comique bien menée, Brahim Chergui, auto- distribué dans le rôle du « peureux », opposant au projet d'insurrection, va d'abord tout faire pour empêcher la révolte, avant de basculer dans la trahison. De fil en aiguille, l’oligarchie s’installe, s’impose et prend du pouvoir. L’amour platonique courtise le roi et la « FILA » devenue reine, personne ne peut s’opposer aux destructions qu’ils affligent aux citoyens et le monde continue de tourner autour de la parole silencieuse.

Hichem Hamza