Statut dâ€™El Qods : Le Japon ne transfÃ©rera pas son ambassade

Le Japon ne transférera pas son ambassade de Tel-Aviv à El Qods, a déclaré hier le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono. Lors d'une rencontre avec son homologue jordanien Ayman Safadi à Amman, il a rappelé que son pays considérait que la question du statut final d'El Qods devait être réglée par des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Redisant son soutien à la solution à deux Etats et le fait qu'il fallait relancer le processus de paix, le chef de la diplomatie nippone a salué les efforts en ce sens de la Jordanie. M. Safadi a, de son côté, salué le rôle de Tokyo dans la gestion des crises régionales et son soutien au processus de paix. La décision du président américain Donald Trump de reconnaître El Qods comme la capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade des Etats-Unis viole le droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, a ajouté le ministre jordanien, appelant à l'avènement d'une Palestine indépendante sur la base des frontières de 1967 avec El Qods-Est pour capitale. El Qods est considérée comme une ville sainte pour les trois grandes religions monothéistes. En 1967, sa partie orientale a été conquise à la Jordanie par l'armée israélienne et puis annexée en 1980.