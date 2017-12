Frappes de la coalition arabe au YÃ©men : Plus de 40 personnes tuÃ©es

Une quarantaine de personnes ont été tuées par l'aviation de la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite qui a frappé mardi un marché populaire bondé dans la province de Taiz, dans le sud-ouest du Yémen, ont rapporté les médias locaux. Les frappes aériennes ont visé le marché dans le district d'Al Taiziya de la province de Taiz, tuant plus de 40 clients et blessant des dizaines d'autres, selon les médias locaux. Les frappes aériennes «ont causé un grand nombre de victimes car elles se sont produites pendant l'heure de pointe du marché qui était rempli de clients venant des villages voisins», selon des personnes près de la scène de bombardement. La coalition est intervenue dans le conflit yéménite en mars 2015 pour repousser l'avancée du mouvement Nassrullah (Houthis) et pour ramener au pouvoir le président reconnu par la communauté internationale Abd-Rabbo Mansour Hadi, en exil en Arabie saoudite. La guerre a coûté la vie à plus de 10 000 Yéménites, dont un grand nombre d'enfants, a déplacé 3 millions de personnes, et a causé la pire catastrophe humanitaire dans le monde.