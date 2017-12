Budget de lâ€™Onu : Washington opÃ¨re une coupe de 285 millions de dollars

Les Etats-Unis ont annoncé une coupe «historiquE» de 285 millions de dollars de leur contribution au budget de l’ONU pour l’exercice 2018-2019 dans une démarche visant à faire pression sur l’organisation onusienne après le vote de l’Assemblée générale condamnant la décision du président Trump sur Al-Qods occupée. Nikki Haley, l’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU, a précisé dans une déclaration que cette «coupe historique», visait au côté d’autres mesures à «renforcer l’efficacité de l’ONU».

Outre le budget de l’ONU, Washington va également réduire sa contribution financière à la gestion et aux fonctions de soutien de l’ONU, a indiqué la diplomate américaine. Halley a déclaré que cette réduction est «un grand pas vers la bonne direction», affirmant que son pays allait» continuer à chercher les moyens d’accroître l’efficacité de l’ONU» tout en préservant les intérêts des Etats-Unis. «L'inefficacité et les dépenses excessives de l'ONU sont bien connues», a-t-elle dit en ajoutant que les Etats-Unis «ne permettront plus jamais de profiter de la générosité du peuple américain».

Cette coupe budgétaire intervient quelques jours après le vote écrasant de l’ONU condamnant la décision américaine sur Al-Qods occupée. Jeudi dernier, l’Assemblée générale de l’ONU a affirmé dans la résolution qu’elle a adoptée à une écrasante majorité que la décision de Donald Trump de déplacer l’ambassade américaine de Tel-Aviv à la ville sainte «est nulle et non avenue». «Les Etats-Unis se souviendront de cette journée qui les a vus cloués au pilori devant l’Assemblée générale. Nous nous en souviendrons quand on nous demandera encore une fois de verser la plus importante contribution (financière) aux Nations Unies», a déclaré Nikki Haley jeudi. Au total les Etats-Unis assurent 28,5% du financement des opérations de maintien de la paix qui s’élève à 6,8% milliards de dollars pour l’exercice 2017-2018 et pèsent environ 22% (1,2 milliard de dollars) du budget opérationnel de l’organisation, estimé à 5,4 milliards de dollars. Outre le budget de l’ONU, Washington va également réduire sa contribution financière à la gestion et aux fonctions de soutien de l'organisation onusienne, a indiqué la diplomate américaine.

Une baisse de 5%

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté un budget biannuel de 5,4 milliards (mds) de dollars pour la période 2018-2019 en baisse de 5%, soit 286 millions de dollars, par rapport à l’exercice 2016-2017. Le montant approuvé est inférieur de 193 millions de dollars à celui proposé en octobre dernier par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Le budget couvre les activités de l'ONU dans divers domaines notamment les affaires politiques, la justice et le droit international, la coopération internationale pour le développement, les droits de l'homme, les affaires humanitaires, et l'information publique. «Les secteurs les plus touchés par ces coupes budgétaires sont les coûts opérationnels, comme ceux liés aux consultants, aux voyages, ou encore à la technologie de l'information», a expliqué Johannes Huisman, directeur de la planification des programmes et du budget de l'ONU. Dans une moindre mesure, «les réductions s'appliqueront au personnel», a précisé Huisman. «Nous pouvons rassurer les contribuables en affirmant qu'aucun effort ne sera épargné pour que l'argent soit dépensé à bon escient et qu'il profite bien à la communauté internationale dans les domaines où l'ONU est nécessaire», a-t-il déclaré. L'Assemblée générale a également approuvé la proposition d'annualiser le budget et ce, à titre expérimental à partir de 2020. «Un budget annuel nous permettra d'être davantage comptable envers les Etats membres et les contribuables car il permet de rendre compte des résultats de notre travail, point de départ pour la proposition du budget suivant. Cela permet d'être plus réactif face à l'émergence de nouveaux besoins», a assuré le responsable onusien.

R. I.