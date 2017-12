Tension dans le ciel syrien entre un Su-25 et un F-22 : Â«Un incident dÃ©sagrÃ©ableÂ», selon Moscou

Le chef d'état-major et vice-ministre russe de la Défense, Valeri Guerassimov, a évoqué hier un «incident désagréable» avec un chasseur américain opérant en Syrie, soulignant qu'il représentait un «danger réel», rapporte la presse russe hier.

Le général Guerassimov a rappelé dans un entretien au journal Komsomolskai pravda, publié sur son site mercredi, qu’«au fur et à mesure de la progression des forces gouvernementales syriennes vers l'Euphrate dans l'est de la Syrie, les forces aérospatiales russes et la coalition internationale ont délimité les zones d'action de leurs avions: l'aviation russe opérait à l'ouest de l'Euphrate et l'aviation américaine, à l'est.» «Si on imagine la carte, c'est au niveau de Deir ez-Zor et à quelque 120-130 km au nord d'Abou Kamal. Dans cette région, à l'est de l'Euphrate, il était prévu d'utiliser tant les forces aérospatiales russes que l'aviation de la coalition après avoir prévenu la partie concernée.

Et il n'y a pas eu de problèmes», a expliqué Valeri Guerassimov. Néanmoins, un «incident désagréable a eu lieu le 13 décembre. Deux Su-25 de nos forces aérospatiales accomplissaient une mission de reconnaissance dans la partie occidentale de la vallée de l'Euphrate. Personne n'a pénétré dans l'est. Notre Su-35 se trouvait également sur zone. Un F-22 américain est sorti de la partie est de la Syrie, imité une attaque et a éjecté des leurres», a noté le général. «Il se trouvait à haute altitude, puis il est descendu à une distance de moins de 100 mètres de nos avions.

Il représentait un danger réel», a indiqué M. Guerassimov. «Notre Su-35 s'est rapproché et le F-22 a immédiatement regagné sa zone, dans l'est. Une vingtaine de minutes plus tard, le Su-35 est parti accomplir d'autres missions et le F-22 a réapparu», a conclu Valeri Guerassimov. Mardi, le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov a affirmé, dans une interview à Ria Novosti, que la présence militaire américaine sur le sol syrien n'avait plus raison d'être, «dès lors que les groupes terroristes ont été vaincues».

«Le maintien de la présence illégale des Etats-Unis en Syrie crée des obstacles réels pour le règlement politique dans ce pays et met en question son intégrité», a notamment déclaré le chef de la diplomatie à l'agence de presse russe. Selon lui, les autorités syriennes «toléraient de facto les Américains» sur leur sol, au nom de la lutte antiterroriste. Or les «tentatives de justifier le maintien de leur présence après la défaite» de Daesh, «ne résistent pas à la critique», a indiqué le ministre. Par ailleurs, un avion de combat syrien a été abattu mardi dans la campagne nord de la province de Hama, dans le centre de la Syrie, a rapporté l'agence de presse étatique SANA.

L'avion de combat a été abattu alors qu'il effectuait des frappes aériennes sur les positions du groupe terroriste Front al-Nosra, dans la campagne nord de Hama, a indiqué SANA, ajoutant que le pilote avait été tué. L'armée a repris mardi plusieurs positions dans la campagne sud d'Idlib, dans le cadre de l'opération militaire lancée depuis les positions du gouvernement dans le nord de Hama. SANA a déclaré que les offensives militaires à grande échelle à Hama et Idlib traînaient depuis deux mois dans le but de vaincre les éléments du front al-Nosra, dans un triangle composé des campagnes d'Hama, d'Idlib et de la province d'Alep dans le nord de la Syrie.

R. I.