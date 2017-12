Bejaia : Le corps dâ€™un noyÃ© dans lâ€™Oued Agrioun repÃªchÃ©

Un jeune homme de 18 ans s’est accidentellement noyé, lundi à la tombée de la nuit, dans les eaux de l’Oued Agrioun, non loin de la localité d’Amridj dans la circonscription de Bordj Mira, à 45 km à l’Est de Bejaia, après avoir glissé malencontreusement d’un tuyau de canalisation sur lequel il se tenait pour traverser le plan d’eau, apprend-t-on de la Protection civile.

Le drame s’est produit à 18h30 et le corps, inanimé de la victime n’a été repêchée qu’en milieu de soirée par des recherches intensives de la protection civile, qui dès l’alerte, a dû engager sur les lieux, son unité marine, les éléments des unités d’intervention des agglomérations environnantes, notamment Bordj Mira, Kherrata et Souk-el-Ténine, ainsi que d’importants moyens logistiques dont 8 engins et véhicules et des groupes électrogènes, a-t-on précisé, relevant que l’opération a été relativement difficile à conduire à cause de la nuit. Au bout de trois heures de fouille par les plongeurs, le corps a été retrouvé sans vie à l’aval de l’oued, a-t-on ajouté.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances à l’origine du drame qui a interloqué non seulement les habitants du village mais la région orientale depuis Kherrata jusqu’à Souk-el-Tenine sur un rayon de plus de 50 km.