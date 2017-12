REGARD : Le feuilleton Â«dÃ©connexionÂ» se poursuit

Encore une autre déconnexion forcée, à durée indéterminée. Internet, continue à jouer avec les «branchés» au chat et à la souris. La fameuse histoire de nos héros, bien aimés, est revisitée, tous les jours. Nos PC et nos smartphones, payés rubis sur l’ongle, pleurent comme une fontaine. Ils sont en deuil. Les amateurs de Google, du Facebook et autres sites de la communication virtuelle, se voient, en mauvaise posture. Leur écrin confort reçoit, comme d’habitude, un coup dur. Ils ont du mal à suivre la «danse du ventre» de notre très chère amie. Rien à cirer. Toutes les tentatives pour se reconnecter de nouveau tombent à l’eau. Notre inculture est là, une fois de plus, pour freiner notre volonté de s’ouvrir sur le monde extérieur et d’être à jour. Nous avons les mains et les pieds liés, face aux voltefaces des réseaux internet, devenus récurrents et systématiques. L’ADSL, la 4G et même la 3G entament des cycles d’hibernation qui n’en finissent pas. Les internautes sont sous le choc. Le mauvais sort, les suit partout. Il ne les quitte pas d’une semelle. C’est un fait, les perturbations, les coupures ternissent, chez-nous, l’image des nouvelles technologies, écorchée, à chaque tournant. Nous sommes en retard d’une guerre, dans ce domaine, comparés à nos voisins. Nos pauvres débits «filent» du mauvais coton, cela va de soi. Echapper à cette réalité déconcertante est un leurre. Les statistiques sont là pour le contester. Nous avons bel et bien enregistré, des reculs en termes de débits, par rapport à l’année passée et celle d’avant. Pourtant, sur le plan programmes et stratégies et experts en la matière, l’Algérie, est suffisamment bien outillée pour gagner le pari des TIC, devenu aujourd’hui, facteur de développement, beaucoup plus qu’un simple moyen pour se faire des amis ou encore discuter de la pluie et du beau temps. Une chose est sûre, il reste beaucoup à faire pour réduire le fossé qui nous sépare de nos voisins qui ont investi dans les nouvelles technologies.

Samia D.