France (2017) : N'Golo KantÃ©, meilleur joueur de l'annÃ©e

Le milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kanté, a été désigné joueur français de 2017 lors du vote organisé par le magazine France Football. L'international français a été choisi par les anciens lauréats. Arrivé second derrière Antoine Griezman et devant Dimitri Payet en 2016, Kanté se place cette fois en tête avec quelques points d'avance sur Kylian Mbappé, son second. La troisième place est occupée par Karim Benzema. La saison 2016-2017 a été grandiose pour N'Golo Kanté. Transféré de Leicester à Chelsea, l'international français a été déterminant dans le titre de champion d'Angleterre des Blues. Ses prestations lui ont permis d'être nommé dans l'équipe-type de Premier League et de recevoir le titre de meilleur joueur du championnat décerné par les joueurs ainsi que celui décerné par les journalistes. C'est la première fois qu'un joueur de Chelsea reçoit le titre de joueur français de l'année.