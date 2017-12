Cross - Sport militaire : 258 athlÃ¨tes prÃ©sents au championnat national

Deux cent cinquante-huit athlètes ont participé, lundi à Béjaïa, au championnat national militaire inter-écoles de cross-country, en concourant respectivement sur 5.000 et 10.000 mètres pour les hommes et 4.000 mètres pour les femmes. Organisée par l’école d’application du génie sur le parcours mythique d’Acherchour, dans la circonscription de Boukhlifa, à 12 km de Béjaïa, en bordure de mer, la compétition, fortement disputée, a mis en évidence, encore une fois les athlètes féminines de l’école d’application des troupes maritimes de Jijel (5e Région militaire «RM»), qui ont raflé les premières places du podium et décroché en conséquence la première place du classement général. Haouaouti Sarah, Meghazi Nariman et Tifoudjar Nour-el-Houda ont dominé copieusement cette course à laquelle ont pris part des athlètes pour l’essentiel issues de l’école technique d’intendance et de l’école supérieure de matériel. Chez les hommes, en revanche, la concurrence a été plus rude, notamment dans la course du 10.000 mètres qui a rassemblé 161 compétiteurs, remarquables par leur abnégation et leur volonté de l’emporter. Finalement, la course est revenue à Bekhouche Slimane, de l’école supérieure des blindés (5e RM) qui, dans une foulée ultime, a réussi à coiffer tous ses concurrents au poteau, notamment Benamara Ali Redha, de l’école des techniques d’intendance (1re RM) et Méziane Mohamed des forces spéciales (4e RM), respectivement second et troisième. Le même scénario de lutte et de rivalité a caractérisé la course du 5.000 mètres, remportée de quelques empans mais avec panache par Belkhir Lyès, de l’école supérieure de défense aérienne, suivi de Medjaher Ahmed, de l’école supérieure de renseignement et de sécurité, et de Bouchera Abdelhakim, de l’école d’application d’artillerie terrestre. La compétition, qui a vu l’engagement de 21 écoles, s’est déroulée dans de très bonnes conditions d’organisation et s’est achevée par une parade militaire et une cérémonie de remise de trophées aux vainqueurs.