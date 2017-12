ESS : Abdelhak Benchikha succÃ¨dera Ã  Madoui

Finalement, Malik Zorgane ne sera pas seul à la tête de la barre technique de l’Entente de Sétif. Alors que des voix s’étaient élevées récemment pour demander qu’on lui donne une chance comme avec Madoui et qu’on le laisse seul aux commandes, Hassan Hammar en a décidé autrement. C’était dans l’air du temps, l’ESS tient le successeur de Kheireddine Madoui, parti à l’Etoile du Sahel (Tunisie) et c’est loin d’être le premier venu. En effet, Hassan Hammar s’est mis d’accord avec l’ancien sélectionneur national Abdelhak Benchikha pour prendre les rennes de l’équipe.

Abdelhak Benchikha, qui a quitté assez rapidement son poste d’entraîneur du RAJA de Casablanca, est d’ores et déjà d’accord pour retenter une expérience au pays après un passage raté au MC Alger. Contacté à plusieurs fois par le CRB par le passé, Abdelhak Benchikha a décliné à chaque fois, mais cette fois-ci, les conditions semblent être réunies pour qu’il s’assoit sur le banc de l’ESS. Selon les dernières informations, il est attendu ce jeudi à Sétif pour régler les derniers détails et signer son contrat. Il devra travailler avec le staff déjà en place, avec Zorgane en tête. C’est d’ailleurs lui qui a assuré durant le stage de l’Espagne qui a pris fin hier. Une nouvelle page s’ouvre pour l’ESS qui devra jouer sur trois tableaux au retour.

Amar B.