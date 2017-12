Equipe nationale : Lâ€™Iran et le Portugal en amical

La sélection nationale de football affrontera ses homologues de l’Iran et du Portugal à l’occasion des dates FIFA des mois de mars et juin prochains.

Pour rappel, l'Iran et le Portugal évolueront ensemble lors du Mondial-2018 en Russie (14 juin - 15 juillet) dans le groupe B qui comprend également l'Espagne et le Maroc. L’information a été confirmée mardi par le manager général de l'équipe nationale, en l’occurrence Hakim Medane. «Nous avons officiellement conclu un accord avec la fédération iranienne pour une rencontre amicale en mars prochain dans un pays européen. Nous allons ensuite affronter le Portugal le 7 ou le 8 juin à Lisbonne. Il s'agit de deux équipes mondialistes de haut niveau qui constituent d'excellents sparring-partners pour l'équipe nationale», a révélé Medane à la presse nationale, en annonçant d’autres éventuelles rencontres amicales. «Pour le mois de mars, nous allons également disputer un second match face à une équipe africaine qui pourrait être le Gabon. Nous n'avons pas encore finalisé l'accord mais les choses avancent dans le bon sens avec la fédération gabonaise.

Aussi, la sélection nationale jouera probablement deux autres matches entre fin mai et début juin». A noter que les prochaines dates Fifa sont fixées les 19 et 27 mars 2018. Pa railleurs, du 25 mai jusqu’au 12 juin 2018, les dates restent ouvertes aux 32 sélections participant au Mondial pour entamer leurs stages de préparation, qui certainement ponctués par des rencontres amicales.

Le staff technique de l’EN souhaite disputer le maximum de matchs amicaux, en exploitant l’opportunité des dates FIFA, afin de bien préparer les éliminatoire de la CAN 2019 au Cameroun. Pour rappel, les Verts disputeront leur prochaine rencontre à Banjul face à la Gambie. Cette confrontation est prévue pour le mois de septembre 2018, suite à la décision de la CAF de reporter la seconde journée des éliminatoires de coupe d’Afrique des nations, afin de permettre aux sélections du continent de se préparer comme il se doit en prévision du Mondial russe.

Rédha M.