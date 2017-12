CRB : A la recherche dâ€™un nouveau coach

Todorov n'est plus le coach du CRB. Le technicien serbe a été remercié par la direction du club algérois, pour insuffisance de résultats. Après une réunion avec le président Mohamed Bouhafs, Todorov a accepté de résilier sont contrat avec le Chabab contre 60.000 euros. Une somme qui représenterait les salaires impayés de l'entraîneur depuis son arrivée au CRB. La direction du club a ainsi estimé que l'entraîneur était le seul responsable des mauvais résultats de l'équipe. Pourtant, la situation est beaucoup plus compliquée que ça. Si les résultats techniques ne suivent pas, c'est aussi à cause de la situation financière du club qui a eu un impact sur le moral des troupes. En effet, les joueurs n'ont pas été payés depuis plusieurs mois. Leurs contestations incessantes et leurs menaces de grève chaque semaines pratiquement n'ont, pour le moins, pas permis à Todorov de travailler dans la sérénité pour préparer ses matchs et atteindre ses objectifs. «Nous avons décidé de mettre fin au contrat de Todorov. Nous lui avons réglé toutes ses mensualités. Je tiens à le remercier pour le travail qu'il a effectué au CRB, malgré tout, et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière d'entraîneur. Malheureusement, avec notre équipe les choses n'ont pas fonctionné comme on l'aurait souhaité et les résultats n'ont pas suivi», a déclaré le premier responsable du Club belouizdadi à la presse à l'issue de la rencontre avec le technicien serbe, en indiquant : «Nous allons prendre notre temps avant d'engager un autre coach. Nous avons plusieurs propositions. Nous allons bien les étudier pour trouver le profil de l'entraîneur qui correspond à l'équipe et à sa philosophie de jeu.» Pour rappel, le Chabab a terminé la phase aller du championnat à la dixième position du classement avec dix-huit points (3 victoires, 9 nuls et 3 défaites). Les camarades de Lakroum ont perdu beaucoup de points à domicile, entre autres. Par ailleurs, plusieurs entraîneurs aurait été contactés pour prendre la barre technique de la formation algéroise. On parle de Rachid Bouarata, Badou Zaki, Hocine Zekri, Abdelhak Benchikha, Hocine Yahi ou encore Mohamed Henkouche. Pour l'instant, se sont les adjoints de Todorov, à savoir Boutaleb, Belhadj et Belhadji, qui ont la charge de poursuivre le travail avec l'équipe, en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. Ils dirigeront l'équipe à l'occasion du match de la coupe d'Algérie, samedi au stade du 20-Aout, face à la formation NRB Ghris. Afin de préparer cette confrontation, le trio a organisé un match amical, lundi à domicile, face au CS Constantine. Les coéquipiers de Nâamani ont disposé du leader par le score de 2 à 1. A souligner, toutefois, que le match n'est pas allé à son terme, puisque l'arbitre a mis fin aux débats à la 69e minute de jeu, suite à une bagarre entre le défenseur du CRB Bouchar et l'attaquant du CSC Belkheir, qui a engendré une grande pagaille sur le terrain.

Rédha M.