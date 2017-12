Dans la LUCARNE : DÃ©cision immÃ©diate

Notre football évolue avec des hauts et des bas depuis quelque temps. Toutefois, on est en train de remarquer que les bas sont en train de devenir récurrents. C’est vrai que nous ne sommes pas qualifiés pour le mondial russe et que notre classement au Ranking FIFA dépasse la 50e position alors qu’on était, il y a peu, parmi les 20 premiers de la planète. Comme dit l’adage «il est plus facile d’arriver au sommet que d’y rester». Cela se vérifie suivant les dernières informations émanant de la structure qui gère le football mondial. Localement, notre « jeu à onze » est loin d’être à l’abri des scories qui y arrivent ces derniers temps sur le football. On peut parler de la violence, de manque d’infrastructures, du manque d’argent… Il y a aussi la fermeté dans la gestion face à des phénomènes qui sont en train d’éclore à chaque fin de saison comme « l’arrangement de matches ». Il est clair qu’il faut faire en sorte d’agir pour rendre les choses meilleures suivant les potentialités existantes et non pas l’inverse. C'est-à-dire qu’il ne faut pas sortir sa tête de la « fenêtre et puis donner le temps qu’il fera alors que vous êtes sûr qu’il pleut ». Ce serait alors plus facile. C'est-à-dire qu’il ne faut pas être devin pour informer les autres. Cette situation est analogue aux décisions qu’on peut prendre directement à l’issue d’un conclave du Bureau Fédéral. En effet, les acteurs du football national ont été surpris par ce qui a été décidé après le dernier Bureau Fédéral qui s’est déroulé à Sidi Moussa. On avait profité de cette réunion pour confirmer le départ de Zefzef, la « cheville ouvrière » des finances dans l’ancienne FAF, mais aussi l’actuelle. C’est Ahmed Gasmi qui a pris le relais. Ceci dit, la décision durant ce mercato hivernal, qui s’est ouvert officiellement le 16 décembre dernier, de porter le nombre de joueurs à recruter de 03 à 04 à surpris plus d’un. Car, pour changer un règlement, il ne faut pas l’appliquer directement. C’est-à-dire juste après la fin de la réunion du Bureau Fédéral. Outre cette décision que même « Lucky Luke » ne pourrait pas mieux faire, on a permis aux clubs de recruter jusqu’à quatre joueurs au lieu de trois comme il était de vigueur avant ladite réunion. Du coup, les spécialistes n’en reviennent pas face à cette décision qui vient après les « rumeurs » ayant circulé quelques semaines auparavant montrant le désir de certains clubs de porter le nombre à recruter de 03 à 05 joueurs. On a répondu, d’une certaine façon, à leur désir de se « renforcer » alors qu’ils n’ont pas les moyens de leur politique. Il n’y a pas longtemps, on avait affirmé qu’il fallait appliquer la sanction de retrancher les trois points et même la rétrogradation pour les clubs qui ne payent pas leurs joueurs. Tout le monde sait que la grande majorité d’entre eux ne sont pas à jour avec leurs joueurs et les dossiers adressés à la CRL ne cessent de s’amonceler. D’ailleurs cette structure ne sait plus à quel saint se vouer tellement elle donne des signes de dépassement par la situation, très compliquée au demeurant, surtout que certains clubs sont quelques peu « protégés ». Car, jusqu’ici, ils ne sont pas sanctionnés comme ils auraient dû l’être. Pourquoi, on accorde une telle fleur aux clubs d’élite alors que leurs joueurs ne sont pas payés. Même ceux qui vont être recrutés dans les jours à venir ne le seront pas eux aussi du fait que les « caisses » de ces clubs ne sont pas bien « renflouées ». On peut dire, sans risque de nous tromper, qu’ils sont à sec. Pourquoi alors recruter quatre joueurs alors qu’on n’a pas de quoi répondre à leurs exigences. On est vraiment dans le «flou» le plus total.

Hamid Gharbi