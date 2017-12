Coupe dâ€™AlgÃ©rie de football (32es de finale)

Ces 1/32es de finale de la coupe d’Algérie, qui verront l’entrée en lice des pensionnaires de la division « une » nous ont servis quelques plats qui méritent vraiment le déplacement.

Toujours est-il, la grande affiche du jour, qui aura lieu demain, vendredi, au stade chahid Hamlaoui de Constantine, entre le CSC et le NAHD, promet énormément. Ce sera un véritable show auquel on sera conviés dans le magnifique stade de Constantine possédant une superbe pelouse qui sied parfaitement bien à la qualité du jeu de ces deux formations. En ouverture de la présente saison, les deux équipes se sont rencontrées sur cette même pelouse et le dernier mot est revenu aux constantinois d’Amrani qui l’ont emporté sur le net score de 3 à 1. Il faut dire que les nahdistes venaient tout juste d’être éliminés de la coupe Arabe. Il est certain que cette fois-ci rien ne sera facile ni pour l’un ni pour l’autre du fait que les Sang et or ont bien digéré leur «pain noir». Les constantinois, eux aussi, ne seront pas une «proie» facile, du fait qu’ils méritent de terminer le présent exercice en étant champion d’hiver. Cela donne un aperçu sur leurs intentions cette saison. En amical, ils ont été battus par le CRB (2 à 1), mais la partie a été arrêtée à la 75e minute suite à une bagarre entre Bouchar (CRB) et Belkheir (CSC) (les deux joueurs se sont réconciliés par la suite). Les deux équipes se rencontreront en championnat national le week-end prochain, mais cette fois-ci ce sera au stade du 20- Août 55.

Au Khroub, l’ASAM’lila aura fort à faire devant le CABBA, une équipe en pleine confiance comme l’atteste son très bon parcours qui lui permet d’être au pied du podium de la Ligue2, à un point du duo composé de la JSMSkikda et le RCRelizane (26pts). Certes, l’ASAM a été tirée en premier, mais elle n’évoluera pas sur son terrain de Demène-Debih. Ce qui va accroître les chances des bordjis de continuer leur aventure en coupe d’Algérie. Les m’lilis vont-t-ils se laisser faire ? Là est la question.

A El Eulma, le MCEE local aura une périlleuse explication avec le PAC de Zetchi. Il est certain que ce ne sera pas aisé devant l’une des meilleures équipes de la Ligue1. De plus, le MCEE n’est pas au mieux de sa forme. Ce qui pourrait être pris à profit par les poulains du coach espagnol, José Maria, pour mettre la main sur le billet qualificatif au prochain tour.

Aujourd’hui, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, la JSK sera opposée à une équipe jouant en championnat Amateur (groupe centre), l’ESBen Aknoun, qui occupe, pour le moment, la deuxième place de ce championnat. Il faut admettre que les canaris jouent très mal chez eux. Et cela risque de leur être très préjudiciable devant cette équipe de Ben Aknoun qui n’est pas facile à manier même hors de ses bases. De plus, en amical, la JSK a laissé des «plumes» face au RCK en se faisant battre par 3 à 1. C’est une défaite assez lourde. Aït-Djoudi, l’homme à tout faire, vient de faire appel à son ami Taleb pour prendre en main l’équipe comme DTS. Un match à suivre avec une attention particulière surtout que le directoire est sur la «sellette».

Le MCOran, qui reçoit la formation d’Oued Sly, devra se méfier du fait que durant l’exercice écoulé, les harrachis ont failli passer à la «trappe» contre cette équipe. Certes, elle est issue de l’inter-région, mais cela n’est pas une raison pour la sous-estimer du fait qu’elle pratique un football chatoyant et surtout efficace. Au stade de Bologhine, l’USMA partira avec les faveurs des pronostics en accueillant cette équipe de la régionale de Chlef, l’ESFirme. Toutefois, attention à la surprise. Ce sera certainement le cas dans les autres empoignades qui seront plus intéressantes les unes que les autres. Que le fair-play soit au rendez-vous !

HAMID G.

Programme

Jeudi 28 décembre 2017 :

A Oran (Ahmed-Zabana) : MC Oran - MCB Oued Sly (17h00)

A Tizi Ouzou : JS Kabylie - ES Ben Aknoun (17h00)

Vendredi 29 décembre 2017 :

A Constantine (Hamlaoui) :

CS Constantine - NA Hussein-Dey (16h00)

A Ain Témouchent (OPOW) : CR Témouchent - USM Blida (14h30)

A Khroub : ASM Aïn M'lila - CA B Bou Arréridj (14h30)

A Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - ES Firme (15h00)

A Alger (20-août 1955): DRB Staoueli - O.Médéa (15h00)

A Annaba (Chabou): ES Besbes - US Oued Souf (14h30)

A Tadjenanet : DRB Tadjenanet - CRB Amria (14h30)

A El-Eulma : MC El Eulma - Paradou AC (14h30)

A Bel-Abbes : USM Bel-Abbès - HB Chelghoum Laïd (15h00)

A Blida (Brakni) : ESM Koléa - MO Béjaïa (14h30)

A Sétif : ES Sétif - MBH Messaoud (15h00)

A Tébessa : NRC Boudjelbana - CRB Dar Beida (14h30)

Samedi 30 décembre 2017 :

A M'sila : NC Magra - USM Khenchela (14h00)

A Boumerdès (OPOW) : IB Lakhdaria - GS Belvedere (14h00)

A Tébessa : CRB Kais - CR Village Moussa (14h00)

A Guelma (OPOW) : IRB Belkheir - WRO Mimoune (14h00)

A Bel-Abbes : SA Mohammadia - JS Saoura (14h00)

A Relizane : RC Relizane - NRB Telaghema (14h00)

A Touggourt : NRB Touggourt - USM El-Harrach (14h00)

A Bayadh : MB El Bayadh - USM Annaba (14h00)

A Ain Sefra : GC Aïn Sefra - A Bou Saâda (14h00)

A Alger (5-juillet): MC Alger - WA Tlemcen (16h00)

A Saïda : MC Saïda - RC Kouba (14h00)

A Illizi (OPOW) : CRS Illizi - ESF Bir Ater (14h00)

A Biskra : US Biskra - JSM Skikda (14h00)

A Alger (20-août 1955) : CR Belouizdad - AGB Ghris (15h00)

A Blida (Brakni) : CR Zaouia - E Sour Ghozlane (14h00)

A Sétif (8-mai 1945) : SA Sétif - ASM Oran (15h00)

Lundi 1er janvier 2018 :

A Blida (Brakni) : USMM Hadjout - RCB Oued R’hiou (14h00)

Mardi 2 janvier 2018 :

A Saïda (OPOW) : MB Hassassna - MB Berrahal (14h00)