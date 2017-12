Protection du consommateur et activitÃ©s commerciales : Les projets de loi transmis

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a transmis, hier lors de sa réunion sous la présidence de Saïd Bouhadja, le projet de loi relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes et le projet de loi relative aux conditions d’exercice des activités commerciales à la commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification, indique un communiqué de l’APN. Le bureau a examiné les 14 questions orales et 24 questions écrites déposées à son niveau et décidé de les transmettre au gouvernement car remplissant les conditions requises, ajoute la même source. En outre le bureau a eu a examiner deux demandes émanant du groupe parlementaire du parti Tajamoue Amel al Djazaïr (TAJ) et de la commission de la défense nationale portant respectivement sur l’organisation d’une journée parlementaire et sur le projet de programme d’action de la commission (2017-2018) et a demandé la précision du thème et une fiche technique. (APS)