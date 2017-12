ALGÃ©RIE - Ã©tats-unis : EXamen de la coopÃ©ration financiÃ¨re

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu hier à Alger, l’ambassadeur des Etats-Unis, John Desrocher, avec qui il a discuté de la coopération bilatérale, notamment financière, entre son ministère et le Département du Trésor américain, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les deux parties ont mis à profit cette rencontre pour passer en revue la coopération entre le ministère des Finances et le Département du Trésor américain, notamment de l’action en cours en matière de gestion de la dette publique et celle relative à la coopération douanière pour le contrôle des flux commerciaux, a ajouté la même source. M. Raouya et Desrocher, se sont ainsi félicités des résultats de cette action ainsi que les possibilités de les poursuivre. A cet égard, l’ambassadeur américain a affiché, la disponibilité des autorités de son pays à poursuivre et même élargir les actions de coopération avec le ministère des Finances. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur la situation économique actuelle en Algérie et les réformes entreprises, notamment dans les domaines budgétaire, bancaire et monétaire, pour assurer les équilibres macroéconomiques et l’amélioration du climat des investissements. M. Raouya a, à cet effet, précisé l’action du Gouvernement algérien en matière de politique économique et présenté à son interlocuteur les principales mesures d’ordre législatives et réglementaires prises ces derniers temps, notamment celles relatives à la relance de l’activité économique et la préservation du caractère social de l’économie algérienne. Pour sa part, l’ambassadeur américain a tenu à confirmer à cette occasion, l’importance du marché algérien et a informé de l’intérêt que porte son pays sur la politique économique et financière menée par l’Algérie. (APS)