Partenariats bilatÃ©raux pour lâ€™appui de la croissance Ã©conomique

Le ministre du commerce, Mohamed Benmeradi a reçu hier à Alger l’ambassadeur des Etats Unis d’Amérique, John Desrocher, avec lequel il a examiné une série de propositions de projets de partenariat bilatéral dans différents domaines à court et à moyen termes, indique un communiqué du ministère. Lors de cette audience, M. Benmeradi a précisé que les Etats-Unis d’Amérique étaient l’un des principaux fournisseurs du marché algérien, mettant l’accent sur «la forte présence des investisseurs américains en Algérie dans les différents domaines» notamment le secteur énergétique et leur participation aux projets de développement. A cet égard, le ministre a appelé le partenaire américain «à contribuer à l’augmentation des exportations hors hydrocarbures», à travers l’ouverture du marché de son pays aux produits agro-alimentaires algériens, ajoute le communiqué. Il a insisté sur l’importance de tirer profit de l’expérience américaine en matière d’exportation et la création davantage de partenariats bilatéraux pour l’appui de la croissance économique, à la lumière de la stratégie du gouvernement en matière d’équilibres de l’économie national, la préservation des réserves de change et la promotion du commerce algérien au niveau international. L’ambassadeur américain à Alger a qualifié les relations entre les deux pays de «solides et fortes» et l’Algérie «principal partenaire économique des Etats Unis d’Amérique en Afrique du Nord». Les Etats Unis veillent à l’élargissement des relations économiques avec l’Algérie et au raffermissement de la coopération et du partenariat sécuritaires, a estimé M. Desrocher, ajoutant que son pays «respectera ses engagements vis-à-vis de l’Algérie et contribuera à la relance, à l’appui et à l’accompagnement de l’investissement et du partenariat».(APS)