Militant de la premiÃ¨re heure : dÃ©cÃ¨s du moudjahid Baouche Mohamed dit Â« Si Tahar Â»

Le moudjahid Baouche Mohamed dit «Si Tahar» est décédé hier à l’âge de 91 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine. Né le 17 mars 1926 à Ghazaouet (Tlemcen), le défunt s’est imprégné, très jeune, des valeurs nationales, à travers son action au sein du mouvement national, notamment après son adhésion en 1943 au Parti du peuple, puis en 1945 chez les Scouts musulmans et le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), en 1947.

Militant de première heure, le défunt avait rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) le 1er novembre 1954 au niveau de la Ve Région sous la direction de Larbi Ben M’hidi, pour être désigné membre politico-militaire des 1er et 2e Secteurs. En 1958, le défunt a été désigné contrôleur général à la base arrière des frontières par l’état-major, ensuite responsable des 5e, 7e et 8e Zones au niveau la Wilaya V historique, jusqu’au recouvrement de la souveraineté nationale. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d’armes, priant Dieu, Tout-Puissant, de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et d’assister les siens et ses compagnons. Le défunt sera inhumé aujourd’hui après la prière du Dohr, au cimetière d’Aïn Beida (Oran).