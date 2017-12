LibÃ©ration du territoire irakien de lâ€™emprise du groupe terroriste Daech : Lâ€™algÃ©rie sâ€™en fÃ©licite

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a signé, hier au siège de l’ambassade d’Irak à Alger, le registre de félicitations à l’occasion de l’annonce par les autorités de ce pays de la libération de tout le territoire irakien de l’emprise du groupe terroriste «Daech», réaffirmant la solidarité de l’Algérie avec l’Irak et sa détermination à poursuivre le soutien de ses efforts jusqu’à l’éradication définitive de ce fléau. «La victoire de l’Irak frère dans sa bataille acharnée contre les groupes terroristes qui ont constitué une menace réelle non seulement pour la sécurité et la stabilité de l’Irak, mais également pour toute la région ainsi que pour la paix et la stabilité internationales, est un triomphe pour nous tous que nous célébrons aujourd’hui avec vous, en réaffirmant la solidarité de l’Algérie, peuple et gouvernement, ainsi que sa détermination à poursuivre le soutien de vos efforts jusqu’à l’éradication définitive de ce fléau abjecte qui n’a aucune relation avec nos valeurs civilisationnelles et religieuses», a écrit le chef de la diplomatie algérienne. «L’Algérie qui a tant souffre des affres du terrorisme, qu’elle a affronté et surmonté, est aujourd’hui pleinement disposée à partager avec les frères irakiens son expérience dans cette étape décisive pour sceller les rangs et réaliser la réconciliation nationale entre tout les enfants du peuple irakien», a-t-il poursuivi.

M. Messahel a saisi cette occasion pour réitérer la «conviction de l’Algérie que la lutte contre le terrorisme requiert une coopération régionale et internationale outre l’activation de la stratégie internationale de lutte contre ce fléau à long terme». (APS)