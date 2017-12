M. Bensalah reÃ§oit lâ€™ambassadeur dâ€™Iran : Renforcement de la coopÃ©ration parlementaire

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a indiqué hier à l'issue de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Alger, Réda Ameri, avoir évoqué avec ce dernier «l'importance de la coopération parlementaire bilatérale et de son renforcement à travers le dialogue et les rencontres parlementaires», a indiqué un communiqué du Conseil. Les deux responsables se sont félicités de la qualité des relations bilatérales, soulignant «l'importance de la coopération parlementaire bilatérale et de son renforcement à travers un dialogue bilatéral dans les fora parlementaires», selon la même source. Ils ont, par ailleurs, échangé les vues concernant la situation dans la région à la lumière des derniers développements. (APS)