Commission des ae de la Grande AssemblÃ©e turque : M. Ouyahia reÃ§oit le prÃ©sident Volkan Bozkir

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier à Alger, le président de la Commission des affaires étrangères de la Grande Assemblée turque, Volkan Bozkir, qui effectue une visite de travail et d'amitié en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience s'est déroulée en présence du président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de l'émigration de l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Affif. (APS)

Entretien avec le ministre des relations avec le Parlement :

« L’Algérie ,un exemple à suivre dans la défense de la patrie et de la religion »

Le ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, a examiné, hier, avec le président de la commission des affaires étrangères de la grande Assemblée turque, Volkan Bozkir, les voies et moyens de consolider la coopération parlementaire, à travers l’échange d’expertises et de visites. La rencontre a permis, selon la même source, de «mettre en avant l’expérience algérienne en matière de diplomatie parlementaire, ainsi que les voies et moyens de consolider la coopération entre les deux pays, à travers l’installation des commissions d’amitié et l’échange d’expertises et de visites». Au volet politique, M. Khaoua a mis l’accent sur «l’expérience algérienne pionnière dans la lutte antiterroriste», saluant la «clairvoyance du Président Abdelaziz Bouteflika qui a mis en place les fondements de la réconciliation nationale, grâce à laquelle le peuple algérien jouit aujourd’hui de la stabilité et de la sécurité».

Il a valorisé, en outre, «les réformes initiées par le Président Bouteflika, à la faveur du dernier amendement constitutionnel, à travers l’introduction d’améliorations touchant tous les aspects de la vie politique, sociale et économique», mettant en avant «la pratique effective de la démocratie parlementaire, à travers l’amélioration des mécanismes de contrôle, l’encouragement des jeunes à travers la constitutionnalisation d’un haut conseil en tribune politique, et la consolidation du rôle de la femme dans la société». M. Volkan Bozkir a salué, pour sa part, «le rôle qu’a joué l’Algérie pour convaincre le monde que le terrorisme est un phénomène mondial», affirmant que l’Algérie demeure, «sous la conduite du Président Bouteflika, un exemple à suivre dans la défense de la patrie et de la religion». (APS)

Le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et

de la communauté à l’étranger à l’APN : « Un partenariat exemplaire »

Une délégation de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger à l’Assemblé populaire nationale (APN), présidée par M. Abdelhamid Si Afif, a eu hier des entretiens avec le président de la commission des affaires étrangères de la grande Assemblée nationale turque, Volcan Bozkir. M. Si Afif a donné un aperçu sur la composition politique de l’APN, évoquant «les importantes réformes politiques initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et couronnées par une Constitution consensuelle qui a renforcé la pratique démocratique, conféré de larges prérogatives du pouvoir législatif, notamment la constitutionnalisation de la diplomatie parlementaire, et donné à l’opposition un rôle plus important».

À cette occasion, le président de la délégation parlementaire turque a salué «le progrès réalisé par l’Algérie dans divers domaines», qu’il a considéré comme «support fondamental pour la paix et la stabilité dans la région tout entière», saluant «le rôle positif que peut joué le Parlement dans le renforcement des liens entre les deux peuples».

Par ailleurs, les entretiens ont constitué une occasion pour examiner «le partenariat qui ne cesse de se renforcer, notamment à la faveur de l’échange de visites des hauts responsables des deux pays», a affirmé M. Si Afif, ajoutant que l’Algérie «accorde un grand intérêt à l’établissement d’un partenariat économique gagnant-gagnant avec la Turquie, et que toutes les opportunités sont offertes». Au plan international, les deux parties ont souligné «la convergence des vues vis-à-vis des importantes questions dans la région, notamment la question palestinienne et la question du Sahara occidental». «Les positions de l’Algérie sont basées sur des constantes, dont la pertinence a été prouvée par les évènements», a indiqué M. Si Afif. (APS)